Путин усомнился в необходимости увеличения расходов на инвестпроекты
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия могла бы увеличить расходы на инвестиционные проекты за счет роста госдолга и средств Фонда национального благосостояния, вопрос - нужно ли это делать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Вы спросили (обращаясь к главе ВТБ Андрею Костину - ред.), могли бы мы увеличить расходы? Ответ положительный: могли бы, да. Вторая часть этого вопроса, которая не прозвучала сейчас - а нужно ли это делать сейчас? Я вам скажу, что мы это делаем", - сказал Путин.
"Но эти меры поддержки, о которых я много раз уже говорил и о которых, наверное, сегодня еще пойдет речь - и прежде всего, это связано с поддержкой отдельных отраслей, с поддержкой граждан Российской Федерации, с поддержкой семей, прежде всего, семей с детьми - откуда эти деньги взялись? А они как раз из резервных фондов. И тот дефицит бюджета, который у нас есть, в районе 3,9% будет по году, почему такой умеренный - потому что мы используем наши резервные фонды, в том числе ФНБ. Надо ли больше этого делать - это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице правительства, Центрального банка, и я внимательно за этим наблюдаю", - заметил Путин.