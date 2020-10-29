https://ria.ru/20201029/investproekty-1582097846.html

Путин усомнился в необходимости увеличения расходов на инвестпроекты

Путин усомнился в необходимости увеличения расходов на инвестпроекты

Россия могла бы увеличить расходы на инвестиционные проекты за счет роста госдолга и средств Фонда национального благосостояния, вопрос - нужно ли это делать,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:53

2020-10-29T14:53

2020-10-29T14:53

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия могла бы увеличить расходы на инвестиционные проекты за счет роста госдолга и средств Фонда национального благосостояния, вопрос - нужно ли это делать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"."Но эти меры поддержки, о которых я много раз уже говорил и о которых, наверное, сегодня еще пойдет речь - и прежде всего, это связано с поддержкой отдельных отраслей, с поддержкой граждан Российской Федерации, с поддержкой семей, прежде всего, семей с детьми - откуда эти деньги взялись? А они как раз из резервных фондов. И тот дефицит бюджета, который у нас есть, в районе 3,9% будет по году, почему такой умеренный - потому что мы используем наши резервные фонды, в том числе ФНБ. Надо ли больше этого делать - это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице правительства, Центрального банка, и я внимательно за этим наблюдаю", - заметил Путин.

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582089858.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, владимир путин, экономика