https://ria.ru/20201029/investitsii-1582086680.html
Путин отметил важность стимулирования инвестиционной активности
Путин отметил важность стимулирования инвестиционной активности
Стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей властей РФ, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:11
2020-10-29T14:11
2020-10-29T14:24
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей властей РФ, сообщил президент Владимир Путин."Стимулирование инвестиционной активности - наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчетом на перспективный долгосрочный рост российской экономики", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582085438.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика