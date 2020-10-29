https://ria.ru/20201029/investitsii-1582086680.html

Путин отметил важность стимулирования инвестиционной активности

Путин отметил важность стимулирования инвестиционной активности

Стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей властей РФ, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:11

2020-10-29T14:11

2020-10-29T14:24

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей властей РФ, сообщил президент Владимир Путин."Стимулирование инвестиционной активности - наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчетом на перспективный долгосрочный рост российской экономики", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582085438.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика