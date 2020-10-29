В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла
20:02 29.10.2020 (обновлено: 20:06 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в СМИ появились материалы о недвижимости, якобы зарегистрированной на родственников патриарха Кирилла, общей стоимостью в сотни миллионов рублей.
"Так в чем же авторская новизна "расследования"? Ну, конечно же, в нанесённых с незабываемой художественностью на карту "квартирах родственников патриарха". И, разумеется, во взятых с потолка предположениях относительно того, кто и как мог подарить это имущество. Зависть, по мысли авторов, наверное, должна привести читателя к умозаключению, что даже дальние родственники предстоятеля Русской церкви должны отказаться от обладания какой-либо собственностью вообще и жить прямо на улице", - написал Кипшидзе в Telegram-канале.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг заявил, что имущество родственников патриарха московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к нему и РПЦ, поскольку "у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов".
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