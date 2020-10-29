https://ria.ru/20201029/imuschestvo-1582174155.html

В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла

В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла

Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:02

2020-10-29T20:02

2020-10-29T20:06

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

россия

вахтанг кипшидзе

владимир легойда

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573464737_0:140:2974:1813_1400x0_80_0_0_9ffa80b63d29038c9330f052186f09bf.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появились материалы о недвижимости, якобы зарегистрированной на родственников патриарха Кирилла, общей стоимостью в сотни миллионов рублей.Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг заявил, что имущество родственников патриарха московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к нему и РПЦ, поскольку "у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов".Ранее патриарх Кирилл опроверг слухи о наличии у него 6 миллиардов долларов.

https://realty.ria.ru/20201029/patriarkh-1582112613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575277458.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, россия, вахтанг кипшидзе, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь