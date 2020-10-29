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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/imuschestvo-1582174155.html
В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла
В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла
Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:02
2020-10-29T20:06
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
россия
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появились материалы о недвижимости, якобы зарегистрированной на родственников патриарха Кирилла, общей стоимостью в сотни миллионов рублей.Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг заявил, что имущество родственников патриарха московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к нему и РПЦ, поскольку "у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов".Ранее патриарх Кирилл опроверг слухи о наличии у него 6 миллиардов долларов.
https://realty.ria.ru/20201029/patriarkh-1582112613.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, россия, вахтанг кипшидзе, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

В РПЦ прокомментировали расследование об имуществе патриарха Кирилла

20:02 29.10.2020 (обновлено: 20:06 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно было привести читателя к мысли, что его родственники должны были жить на улице, считает заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в СМИ появились материалы о недвижимости, якобы зарегистрированной на родственников патриарха Кирилла, общей стоимостью в сотни миллионов рублей.

"Так в чем же авторская новизна "расследования"? Ну, конечно же, в нанесённых с незабываемой художественностью на карту "квартирах родственников патриарха". И, разумеется, во взятых с потолка предположениях относительно того, кто и как мог подарить это имущество. Зависть, по мысли авторов, наверное, должна привести читателя к умозаключению, что даже дальние родственники предстоятеля Русской церкви должны отказаться от обладания какой-либо собственностью вообще и жить прямо на улице", - написал Кипшидзе в Telegram-канале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:43Религия и мировоззрение
Легойда: имущество родственников патриарха не имеет отношения к РПЦ
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг заявил, что имущество родственников патриарха московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к нему и РПЦ, поскольку "у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов".
Ранее патриарх Кирилл опроверг слухи о наличии у него 6 миллиардов долларов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 16:40
Вводят в заблуждение. Патриарх Кирилл опроверг слухи о богатстве
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРоссияВахтанг КипшидзеВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
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