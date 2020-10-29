Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201029/harry-potter-1581913210.html
В TikTok блогеры массово переодеваются в героев из "Гарри Поттера"
В тиктоке набирает популярность новый флешмоб – подбирать и переодеваться в наряды в стиле героев фильмов о "Гарри Поттере". Начало этому движению положила... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T04:53
2020-10-29T05:28
культура
tiktok
стиль жизни
новости культуры
гарри поттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581921995_0:0:1021:575_1400x0_80_0_0_cc2085b676e7db8ec57daf97bc2a6f55.jpg
<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. В тиктоке набирает популярность новый флешмоб – подбирать и переодеваться в наряды в стиле героев фильмов о "Гарри Поттере". Начало этому движению положила видеоблогер с ником soupytime. В сопровождении динамичной джазовой композиции и репликами главных героев из фильмов тиктокерша мгновенно меняет образы: вот она Рон Уизли в объемном свитере и широких брюках, а вот Гарри Поттер в клетчатой рубашке и круглых очках. Динамичный ролик сразу стал вирусным в соцсети. За несколько дней он набрал 27,5 миллионов просмотров и 6,4 миллиона лайков. В комментариях зрители написали, что "восхищены харизмой" автора видео и "пересмотрели ее клип несколько раз". Позже к флешмобу присоединились тысячи других пользователей, которые тоже начали переодеваться в героев поттерианы и размахивать волшебной палочкой.
https://ria.ru/20200629/1573639846.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581921995_117:0:901:588_1400x0_80_0_0_4eead384bdfbb803e3280a48406ad809.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, стиль жизни, новости культуры, гарри поттер

В TikTok блогеры массово переодеваются в героев из "Гарри Поттера"

04:53 29.10.2020 (обновлено: 05:28 29.10.2020)
 
Флешмоб в Tik Tok, посвященный Гарри Поттеру
Флешмоб в Tik Tok, посвященный Гарри Поттеру - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В тиктоке набирает популярность новый флешмоб – подбирать и переодеваться в наряды в стиле героев фильмов о "Гарри Поттере". Начало этому движению положила видеоблогер с ником soupytime.
 
В сопровождении динамичной джазовой композиции и репликами главных героев из фильмов тиктокерша мгновенно меняет образы: вот она Рон Уизли в объемном свитере и широких брюках, а вот Гарри Поттер в клетчатой рубашке и круглых очках.
Динамичный ролик сразу стал вирусным в соцсети. За несколько дней он набрал 27,5 миллионов просмотров и 6,4 миллиона лайков. В комментариях зрители написали, что "восхищены харизмой" автора видео и "пересмотрели ее клип несколько раз".
 
Позже к флешмобу присоединились тысячи других пользователей, которые тоже начали переодеваться в героев поттерианы и размахивать волшебной палочкой.
Картина итальянского художника Караваджо Медуза - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 20:39Культура
Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
 
КультураTikTokСтиль жизниНовости культурыГарри Поттер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
08:48Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
08:42В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
08:35В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
08:27В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
08:22Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
08:18Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
08:09В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
08:01Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
07:58Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:49На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
07:26Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
07:10Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:04В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
06:37В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
06:35В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
06:29Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
06:24Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
06:21В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России
06:15Россияне назвали города с лучшей экологией
Лента новостейМолния