https://ria.ru/20201029/harry-potter-1581913210.html

В TikTok блогеры массово переодеваются в героев из "Гарри Поттера"

В тиктоке набирает популярность новый флешмоб – подбирать и переодеваться в наряды в стиле героев фильмов о "Гарри Поттере". Начало этому движению положила... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T04:53

2020-10-29T04:53

2020-10-29T05:28

культура

tiktok

стиль жизни

новости культуры

гарри поттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581921995_0:0:1021:575_1400x0_80_0_0_cc2085b676e7db8ec57daf97bc2a6f55.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. В тиктоке набирает популярность новый флешмоб – подбирать и переодеваться в наряды в стиле героев фильмов о "Гарри Поттере". Начало этому движению положила видеоблогер с ником soupytime. В сопровождении динамичной джазовой композиции и репликами главных героев из фильмов тиктокерша мгновенно меняет образы: вот она Рон Уизли в объемном свитере и широких брюках, а вот Гарри Поттер в клетчатой рубашке и круглых очках. Динамичный ролик сразу стал вирусным в соцсети. За несколько дней он набрал 27,5 миллионов просмотров и 6,4 миллиона лайков. В комментариях зрители написали, что "восхищены харизмой" автора видео и "пересмотрели ее клип несколько раз". Позже к флешмобу присоединились тысячи других пользователей, которые тоже начали переодеваться в героев поттерианы и размахивать волшебной палочкой.

https://ria.ru/20200629/1573639846.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, стиль жизни, новости культуры, гарри поттер