https://ria.ru/20201029/gospitali-1582153571.html

Собянин рассказал о загруженности резервных госпиталей

Собянин рассказал о загруженности резервных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в резервные "ковидные" госпитали в столице госпитализированы всего 2,7 тысячи человек, ажиотажа нет. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:08

2020-10-29T18:08

2020-10-29T18:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в резервные "ковидные" госпитали в столице госпитализированы всего 2,7 тысячи человек, ажиотажа нет.Он отметил, что можно было бы обойтись без резервных госпиталей, но "тогда более интенсивно начали грузить другие стационарные больницы", которые сейчас в полном объеме оказывают плановую и экстренную помощь. "Мы не хотим этого допускать", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва