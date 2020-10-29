Собянин рассказал о загруженности резервных госпиталей
18:08 29.10.2020 (обновлено: 18:36 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в резервные "ковидные" госпитали в столице госпитализированы всего 2,7 тысячи человек, ажиотажа нет.
"Госпитализированы в эти госпитали около 2700 человек. Они потихоньку заполняются, никакого ажиотажа нет. Все идет в плановом режиме по мере подготовки блоков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что можно было бы обойтись без резервных госпиталей, но "тогда более интенсивно начали грузить другие стационарные больницы", которые сейчас в полном объеме оказывают плановую и экстренную помощь. "Мы не хотим этого допускать", - сказал Собянин.
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