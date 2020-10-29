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https://ria.ru/20201029/golunov-1582193829.html
Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:46
2020-10-29T23:55
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса."Да, лишили статуса", - сказал Коврижкин РИА Новости.В адвокатской палате данную информацию РИА Новости подтвердили."Было вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года", - рассказали в палате.Кроме того, в четверг был лишен адвокатского статуса на такой же срок Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
https://ria.ru/20201019/golunov-1580432020.html
https://ria.ru/20200214/1564789397.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия

Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года

23:46 29.10.2020 (обновлено: 23:55 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса.
"Да, лишили статуса", - сказал Коврижкин РИА Новости.
В адвокатской палате данную информацию РИА Новости подтвердили.
"Было вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года", - рассказали в палате.
Кроме того, в четверг был лишен адвокатского статуса на такой же срок Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Иван Голунов на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:34
Прокуратура утвердила обвинение по делу Голунова
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14 февраля, 16:09
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
 
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