https://ria.ru/20201029/golunov-1582052711.html

Мосгорсуд отказался закрывать от СМИ процесс по делу Голунова

Мосгорсуд отказался закрывать от СМИ процесс по делу Голунова

Мосгорсуд решил в открытом режиме рассмотреть уголовное дело о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:44

2020-10-29T11:44

2020-10-29T11:44

денис коновалов

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

александр коновалов

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд решил в открытом режиме рассмотреть уголовное дело о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Кроме того, всем фигурантам продлили меры пресечения до 20 апреля.Закрыть процесс от СМИ и посторонних просило обвинение, ссылаясь на необходимость огласить "сведения, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности".Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20200715/1574387438.html

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, александр коновалов, москва, происшествия