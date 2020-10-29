https://ria.ru/20201029/gazoprovod-1582087856.html

Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"

Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"

Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:16

2020-10-29T14:16

2020-10-29T14:33

райнер зеле

северный поток — 2

omv

газпром

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции."Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV. Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали, и теперь остается только ждать, продолжит ли и когда проектная компания работу по укладке труб", - сказал Зеле."Так что когда у меня будет четкое представление обо всем этом, тогда я смогу ответить на этот вопрос", - добавил он.Глава OMV также отметил, что компания направила на финансирование проекта около 730 миллионов евро."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.На прошлой неделе США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/turetskiy-1581809009.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райнер зеле, северный поток — 2, omv, газпром, в мире