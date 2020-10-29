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https://ria.ru/20201029/gazoprovod-1582087856.html
Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"
Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"
Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:16
2020-10-29T14:33
райнер зеле
северный поток — 2
omv
газпром
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции."Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV. Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали, и теперь остается только ждать, продолжит ли и когда проектная компания работу по укладке труб", - сказал Зеле."Так что когда у меня будет четкое представление обо всем этом, тогда я смогу ответить на этот вопрос", - добавил он.Глава OMV также отметил, что компания направила на финансирование проекта около 730 миллионов евро."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.На прошлой неделе США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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райнер зеле, северный поток — 2, omv, газпром, в мире

Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"

14:16 29.10.2020 (обновлено: 14:33 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции.
"Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV. Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали, и теперь остается только ждать, продолжит ли и когда проектная компания работу по укладке труб", - сказал Зеле.
"Так что когда у меня будет четкое представление обо всем этом, тогда я смогу ответить на этот вопрос", - добавил он.
Глава OMV также отметил, что компания направила на финансирование проекта около 730 миллионов евро.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
На прошлой неделе США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVГазпромВ мире
 
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