https://ria.ru/20201029/falsifikatsiya-1582178748.html

Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах

Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:34

2020-10-29T20:34

2020-10-29T20:34

оппозиционная платформа - за жизнь

партия "слуга народа"

мариуполь

украина

в мире

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в пользу пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.По данным пресс-службы, для увеличения процента голосов за "Слугу народа" в протоколах районных комиссий увеличивают число бюллетеней, признанных недействительными. Представители партии имеют на руках протоколы с мокрыми печатями со всех участковых комиссий и будут выяснять, где была проведена подтасовка. Политсила уже готовит иск о фальсификации выборов в суд.Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

мариуполь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", мариуполь, украина, в мире