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https://ria.ru/20201029/falsifikatsiya-1582178748.html
Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах
Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:34
2020-10-29T20:34
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
мариуполь
украина
в мире
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в пользу пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.По данным пресс-службы, для увеличения процента голосов за "Слугу народа" в протоколах районных комиссий увеличивают число бюллетеней, признанных недействительными. Представители партии имеют на руках протоколы с мокрыми печатями со всех участковых комиссий и будут выяснять, где была проведена подтасовка. Политсила уже готовит иск о фальсификации выборов в суд.Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", мариуполь, украина, в мире

Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах

20:34 29.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Киеве
 Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в пользу пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.

"Согласно протоколам с мокрыми печатями (подлинными оттисками штампа - ред.) от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОП-ЗЖ, "Слуги народа" набрали всего 4,7% голосов – это означает, что партия не проходит в Мариупольский горсовет. Но за эту ночь ситуация резко изменилась – согласно протоколам районных комиссий, "Слуги народа" набирают уже 5,1% голосов", - говорится в заявлении.

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По данным пресс-службы, для увеличения процента голосов за "Слугу народа" в протоколах районных комиссий увеличивают число бюллетеней, признанных недействительными. Представители партии имеют на руках протоколы с мокрыми печатями со всех участковых комиссий и будут выяснять, где была проведена подтасовка. Политсила уже готовит иск о фальсификации выборов в суд.

"Более того, представители "Слуги народа" через своих покровителей из партии "Блок Вадима Бойченко" начинают размещать в своих карманных городских СМИ информацию с "итоговыми" результатами голосования жителей Мариуполя. Если подсчитать проценты, набранные всеми партиями – участниками избирательного процесса, общая сумма голосов выходит 104,29%, что говорит о том, что фальсификация производилась в спешке и была допущена грубая математическая ошибка, которую, без сомнения, исправят при оглашении окончательных результатов", - отметили в партии.

Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"МариупольУкраинаВ мире
 
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