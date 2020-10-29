https://ria.ru/20201029/falsifikatsiya-1582178748.html
Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах
Украинская оппозиция обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:34
2020-10-29T20:34
2020-10-29T20:34
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
мариуполь
украина
в мире
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в пользу пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.По данным пресс-службы, для увеличения процента голосов за "Слугу народа" в протоколах районных комиссий увеличивают число бюллетеней, признанных недействительными. Представители партии имеют на руках протоколы с мокрыми печатями со всех участковых комиссий и будут выяснять, где была проведена подтасовка. Политсила уже готовит иск о фальсификации выборов в суд.Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", мариуполь, украина, в мире