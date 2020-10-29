https://ria.ru/20201029/energetika-1582111361.html
Путин оценил сотрудничество с США по энергетике
Путин оценил сотрудничество с США по энергетике
ПУТИН: РОССИЯ И США ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, В ЧАСТНОСТИ, В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:38
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ПУТИН: РОССИЯ И США ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, В ЧАСТНОСТИ, В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКАРИА Новости
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