https://ria.ru/20201029/elektrosamokat-1582016351.html

В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката

Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:18

2020-10-29T03:18

2020-10-29T03:18

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от радиаторов отопления в сухом помещении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Как отметили в главке, в 2017 году был зарегистрирован первый пожар, причиной которого стал загоревшийся электросамокат. За четыре года таких случаев зафиксировано 12. Из-за возгораний самокатов три человека пострадали, один погиб.Также там отметили, что оставить на зиму аккумулятор стоит в месте, где рядом нет отопительных батарей. На транспортное средство или его части не должны попадать солнечные лучи.Кроме того, спасатели отметили, что влага и дорожные реагенты тоже плохо влияют на аккумулятор. После поездки нужно тщательно протереть самокат и оставить его на несколько часов в прихожей или коридоре. Также нельзя убирать агрегат в шкаф во избежание образования конденсата. А заряжать батарею стоит только после ее нагревания естественным путем - до комнатной температуры.

https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество