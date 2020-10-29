Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/elektrosamokat-1582016351.html
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:18
2020-10-29T03:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_0:356:3006:2047_1400x0_80_0_0_65277b2d15d2d67fe50a29c3021756c4.jpg
<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от радиаторов отопления в сухом помещении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Как отметили в главке, в 2017 году был зарегистрирован первый пожар, причиной которого стал загоревшийся электросамокат. За четыре года таких случаев зафиксировано 12. Из-за возгораний самокатов три человека пострадали, один погиб.Также там отметили, что оставить на зиму аккумулятор стоит в месте, где рядом нет отопительных батарей. На транспортное средство или его части не должны попадать солнечные лучи.Кроме того, спасатели отметили, что влага и дорожные реагенты тоже плохо влияют на аккумулятор. После поездки нужно тщательно протереть самокат и оставить его на несколько часов в прихожей или коридоре. Также нельзя убирать агрегат в шкаф во избежание образования конденсата. А заряжать батарею стоит только после ее нагревания естественным путем - до комнатной температуры.
https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_140:0:2869:2047_1400x0_80_0_0_8bbeff253f007fe6158d03868b79a862.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката

03:18 29.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина в защитном шлеме катается на электросамокате
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от радиаторов отопления в сухом помещении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.
Как отметили в главке, в 2017 году был зарегистрирован первый пожар, причиной которого стал загоревшийся электросамокат. За четыре года таких случаев зафиксировано 12. Из-за возгораний самокатов три человека пострадали, один погиб.
"Лучше всего хранить аккумуляторную батарею электросамоката в сухом, в меру отапливаемом помещении (максимальная температура – плюс 25 градусов) с хорошей вентиляцией. Ни в коем случае не размещайте аккумулятор в подсобках и кладовках рядом с легковоспламеняющимися жидкостями… И старайтесь не хранить самокат с неснятым аккумулятором. Случайно нажатая кнопка питания или короткое замыкание могут стать причиной пожара", - рассказали в главке.
Также там отметили, что оставить на зиму аккумулятор стоит в месте, где рядом нет отопительных батарей. На транспортное средство или его части не должны попадать солнечные лучи.
"Если вы все-таки решили, что зима не помеха для прогулок на вашем двухколесном друге, запомните несколько очень простых правил: нельзя заряжать аккумулятор электросамоката вблизи батарей отопления, печей и других источников тепла, а также под солнечными лучами; не рекомендуется ставить устройство на зарядку сразу после окончания зимней прогулки - перезаряд батареи из-за промерзания может привести либо к поломке, либо к пожару", - отметили в ведомстве.
Кроме того, спасатели отметили, что влага и дорожные реагенты тоже плохо влияют на аккумулятор. После поездки нужно тщательно протереть самокат и оставить его на несколько часов в прихожей или коридоре. Также нельзя убирать агрегат в шкаф во избежание образования конденсата. А заряжать батарею стоит только после ее нагревания естественным путем - до комнатной температуры.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 04:05
В МЧС рассказали, как действовать, если за дверью квартиры пожар
 
Обсудить0
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
08:48Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
08:42В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
08:35В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
08:27В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
08:22Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
08:18Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
08:09В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
08:01Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
07:58Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:49На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
07:26Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
07:10Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:04В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
06:37В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
06:35В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
06:29Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
06:24Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
06:21В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России
06:15Россияне назвали города с лучшей экологией
Лента новостейМолния