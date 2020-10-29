Путин прокомментировал развитие китайской экономики

"В Китае рост, может быть, не такой, как Китаю хотелось бы, но все-таки это рост, и рост существенный. Китай остается драйвером развития мировой экономики, надо это признать", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".