https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html
Путин прокомментировал развитие китайской экономики
Путин прокомментировал развитие китайской экономики
Надо признать, что Китай остается драйвером развития мировой экономики, у них происходит рост, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:12
2020-10-29T16:12
2020-10-29T16:38
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
китай
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Надо признать, что Китай остается драйвером развития мировой экономики, у них происходит рост, заявил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20201020/pro-1580732997.html
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, китай, экономика