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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582100593.html
Путин усомнился в необходимости политики количественного смягчения
Путин усомнился в необходимости политики количественного смягчения
России нет необходимости проводить политику количественного смягчения, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:01
2020-10-29T15:35
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. России нет необходимости проводить политику количественного смягчения, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!"."Я ничего не исключаю, но на данный момент времени такой необходимости у нас нет", - ответил Путин на вопрос, не должен ли Центральный банк в нынешних условиях стать более активным и использовать в своей денежно-кредитной политике более нетрадиционные инструменты.Путин подчеркнул, что Россия должна придерживаться тех правил, которые позволили сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы. "Именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе, частных инвесторов, сегодняшних и будущих, чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики. Исходя из этого мы и будем действовать, строить свою политику в этой сфере", - добавил президент.В настоящее время Банк России проводит мягкую монетарную политику через снижение ключевой ставки. К более нетрадиционным методам относится, в том числе, количественное смягчение, которое в настоящее время применяется в ряде европейских стран.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против проведения в стране программ количественного смягчения, отмечая, что пока у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки. Более того, реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила она.
https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582099572.html
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владимир путин, экономика

Путин усомнился в необходимости политики количественного смягчения

15:01 29.10.2020 (обновлено: 15:35 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. России нет необходимости проводить политику количественного смягчения, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
"Я ничего не исключаю, но на данный момент времени такой необходимости у нас нет", - ответил Путин на вопрос, не должен ли Центральный банк в нынешних условиях стать более активным и использовать в своей денежно-кредитной политике более нетрадиционные инструменты.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:58Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин заявил, что России не к кому идти с протянутой рукой
Путин подчеркнул, что Россия должна придерживаться тех правил, которые позволили сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы. "Именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе, частных инвесторов, сегодняшних и будущих, чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики. Исходя из этого мы и будем действовать, строить свою политику в этой сфере", - добавил президент.
В настоящее время Банк России проводит мягкую монетарную политику через снижение ключевой ставки. К более нетрадиционным методам относится, в том числе, количественное смягчение, которое в настоящее время применяется в ряде европейских стран.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против проведения в стране программ количественного смягчения, отмечая, что пока у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки. Более того, реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила она.
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:02Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин рассказал о планах по расширению приватизации
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинЭкономика
 
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