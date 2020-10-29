https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582100593.html

Путин усомнился в необходимости политики количественного смягчения

Путин усомнился в необходимости политики количественного смягчения

России нет необходимости проводить политику количественного смягчения, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:01

2020-10-29T15:01

2020-10-29T15:35

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. России нет необходимости проводить политику количественного смягчения, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!"."Я ничего не исключаю, но на данный момент времени такой необходимости у нас нет", - ответил Путин на вопрос, не должен ли Центральный банк в нынешних условиях стать более активным и использовать в своей денежно-кредитной политике более нетрадиционные инструменты.Путин подчеркнул, что Россия должна придерживаться тех правил, которые позволили сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы. "Именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе, частных инвесторов, сегодняшних и будущих, чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики. Исходя из этого мы и будем действовать, строить свою политику в этой сфере", - добавил президент.В настоящее время Банк России проводит мягкую монетарную политику через снижение ключевой ставки. К более нетрадиционным методам относится, в том числе, количественное смягчение, которое в настоящее время применяется в ряде европейских стран.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против проведения в стране программ количественного смягчения, отмечая, что пока у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки. Более того, реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила она.

https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582099572.html

https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582100930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика