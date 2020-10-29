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https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582093945.html
Путин оценил макроэкономические условия в стране
Путин оценил макроэкономические условия в стране
Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:40
2020-10-29T15:12
российский фонд прямых инвестиций
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ред.) работает активно, допустим, с нашими инвесторами из арабского мира. Я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить - уровень доверия к деятельности РФПИ в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности достаточно высокий. Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10%, сразу автоматом", - подчеркнул президент.Ранее в ходе выступления президент отметил, что макроэкономическая политика последних лет устойчива. В частности, переход Банка России к плавающему курсу позволяет смягчать эффекты от происходящего на мировых рынках, введение бюджетного правила, увеличение резервов. Он также отметил, что страна остается в рамках целевых показателей по инфляции – около 4%.
https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html
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российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, экономика

Путин оценил макроэкономические условия в стране

14:40 29.10.2020 (обновлено: 15:12 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
"Одним из важнейших факторов… является привлечение инвестиций, не только прямых иностранных, инвестиций вообще. Мы исходим из того, и рассчитываем, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, они будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров", - сказал он.
"РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ред.) работает активно, допустим, с нашими инвесторами из арабского мира. Я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить - уровень доверия к деятельности РФПИ в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности достаточно высокий. Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10%, сразу автоматом", - подчеркнул президент.
Ранее в ходе выступления президент отметил, что макроэкономическая политика последних лет устойчива. В частности, переход Банка России к плавающему курсу позволяет смягчать эффекты от происходящего на мировых рынках, введение бюджетного правила, увеличение резервов. Он также отметил, что страна остается в рамках целевых показателей по инфляции – около 4%.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Российский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинЭкономика
 
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