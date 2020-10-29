https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582093945.html

Путин оценил макроэкономические условия в стране

Путин оценил макроэкономические условия в стране

Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:40

2020-10-29T14:40

2020-10-29T15:12

российский фонд прямых инвестиций

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ред.) работает активно, допустим, с нашими инвесторами из арабского мира. Я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить - уровень доверия к деятельности РФПИ в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности достаточно высокий. Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10%, сразу автоматом", - подчеркнул президент.Ранее в ходе выступления президент отметил, что макроэкономическая политика последних лет устойчива. В частности, переход Банка России к плавающему курсу позволяет смягчать эффекты от происходящего на мировых рынках, введение бюджетного правила, увеличение резервов. Он также отметил, что страна остается в рамках целевых показателей по инфляции – около 4%.

https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, экономика