Путин оценил макроэкономические условия в стране
14:40 29.10.2020 (обновлено: 15:12 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что макроэкономические условия в стране будут хорошим ориентиром для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
"Одним из важнейших факторов… является привлечение инвестиций, не только прямых иностранных, инвестиций вообще. Мы исходим из того, и рассчитываем, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, они будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров", - сказал он.
"РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ред.) работает активно, допустим, с нашими инвесторами из арабского мира. Я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить - уровень доверия к деятельности РФПИ в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности достаточно высокий. Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10%, сразу автоматом", - подчеркнул президент.
Ранее в ходе выступления президент отметил, что макроэкономическая политика последних лет устойчива. В частности, переход Банка России к плавающему курсу позволяет смягчать эффекты от происходящего на мировых рынках, введение бюджетного правила, увеличение резервов. Он также отметил, что страна остается в рамках целевых показателей по инфляции – около 4%.