https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582085438.html

Путин прокомментировал рост числа частных внутренних инвесторов в России

Путин прокомментировал рост числа частных внутренних инвесторов в России

Рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе РФ, этот потенциал нужно задействовать, сообщил президент... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:07

2020-10-29T14:07

2020-10-29T14:30

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе РФ, этот потенциал нужно задействовать, сообщил президент России Владимир Путин."Сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономике. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Но, тем не менее, и показатель доверия к рынку экономики в целом. Это серьезный инвестиционный источник, который нужно задействовать для устойчивого развития, для реализации инфраструктурных и других проектов в российских компаниях", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582089858.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика