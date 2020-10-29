https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582085438.html
Путин прокомментировал рост числа частных внутренних инвесторов в России
Путин прокомментировал рост числа частных внутренних инвесторов в России
Рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе РФ, этот потенциал нужно задействовать, сообщил президент... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:07
2020-10-29T14:07
2020-10-29T14:30
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе РФ, этот потенциал нужно задействовать, сообщил президент России Владимир Путин."Сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономике. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Но, тем не менее, и показатель доверия к рынку экономики в целом. Это серьезный инвестиционный источник, который нужно задействовать для устойчивого развития, для реализации инфраструктурных и других проектов в российских компаниях", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582089858.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика