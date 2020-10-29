https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики

Пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики, произошел серьезный спад как в развитых, так и в развивающихся странах, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:58

2020-10-29T13:58

2020-10-29T14:10

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инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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коронавирусы

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики, произошел серьезный спад как в развитых, так и в развивающихся странах, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Мы видим, с каким серьезным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик", - рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Он отметил, что для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан и семей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582064959.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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