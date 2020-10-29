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https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики
Пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики, произошел серьезный спад как в развитых, так и в развивающихся странах, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:58
2020-10-29T14:10
втб капитал
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики, произошел серьезный спад как в развитых, так и в развивающихся странах, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Мы видим, с каким серьезным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик", - рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Он отметил, что для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан и семей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582064959.html
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втб капитал, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики

13:58 29.10.2020 (обновлено: 14:10 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики, произошел серьезный спад как в развитых, так и в развивающихся странах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Мы видим, с каким серьезным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик", - рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он отметил, что для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан и семей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Решетников оценил влияние COVID-19 на экономику России
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ВТБ КапиталКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
 
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