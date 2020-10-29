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Протесты в Белоруссии
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Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины
Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо усилить работу народных дружин по обеспечению общественного порядка, вплоть до вооружения, и... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:28
2020-10-29T14:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо усилить работу народных дружин по обеспечению общественного порядка, вплоть до вооружения, и привлекать бывших военнослужащих."Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись… Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих. "Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?" - считает Лукашенко.По его мнению, "они могут здорово помочь". "И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - подчеркнул глава государства. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины

14:28 29.10.2020 (обновлено: 14:32 29.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо усилить работу народных дружин по обеспечению общественного порядка, вплоть до вооружения, и привлекать бывших военнослужащих.
"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись… Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих. "Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?" - считает Лукашенко.
По его мнению, "они могут здорово помочь". "И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - подчеркнул глава государства.
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