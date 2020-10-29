Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины
14:28 29.10.2020 (обновлено: 14:32 29.10.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо усилить работу народных дружин по обеспечению общественного порядка, вплоть до вооружения, и привлекать бывших военнослужащих.
"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись… Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих. "Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?" - считает Лукашенко.
По его мнению, "они могут здорово помочь". "И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - подчеркнул глава государства.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
23 октября, 08:00Белоруссия хоронит "цветную революцию"