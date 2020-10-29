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https://ria.ru/20201029/divnyy-novyy-mir-1582034308.html
Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона
Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона
СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:10
2020-10-29T15:10
кино и сериалы
новости культуры
лондон
культура
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает Variety. Причины такого решения не уточняют, но по информации издания, выпускающая студия Universal content productions попытается продать этот проект другим каналам.Премьера шоу состоялась в июле на Peacock. Действие в нем разворачивается в Лондоне будущего, где люди живут практически в идеальном мире. Все благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.На сайте сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes сериал, разработанный Дэвидом Винером, получил неоднозначные оценки. Критики поставили "Дивному новому миру" всего лишь 45 процентов "свежести" – это низкий результат (на Rotten Tomatoes проект считается успешным, если набирает 60 процентов и более), а вот зрители – 81 процент.
https://ria.ru/20201006/glow-1578419770.html
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кино и сериалы, новости культуры, лондон

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона

15:10 29.10.2020
 
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из сериала "Дивный новый мир"
Кадр из сериала Дивный новый мир - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Предоставлено КиноПоиск HD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает Variety.
Причины такого решения не уточняют, но по информации издания, выпускающая студия Universal content productions попытается продать этот проект другим каналам.
Премьера шоу состоялась в июле на Peacock. Действие в нем разворачивается в Лондоне будущего, где люди живут практически в идеальном мире. Все благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.
На сайте сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes сериал, разработанный Дэвидом Винером, получил неоднозначные оценки.
Критики поставили "Дивному новому миру" всего лишь 45 процентов "свежести" – это низкий результат (на Rotten Tomatoes проект считается успешным, если набирает 60 процентов и более), а вот зрители – 81 процент.
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