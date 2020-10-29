https://ria.ru/20201029/divnyy-novyy-mir-1582034308.html

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона

СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:10

2020-10-29T15:10

2020-10-29T15:10

кино и сериалы

новости культуры

лондон

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574727061_0:260:2730:1796_1400x0_80_0_0_6186a281066e33cb2138227dc07ae7ed.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает Variety. Причины такого решения не уточняют, но по информации издания, выпускающая студия Universal content productions попытается продать этот проект другим каналам.Премьера шоу состоялась в июле на Peacock. Действие в нем разворачивается в Лондоне будущего, где люди живут практически в идеальном мире. Все благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.На сайте сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes сериал, разработанный Дэвидом Винером, получил неоднозначные оценки. Критики поставили "Дивному новому миру" всего лишь 45 процентов "свежести" – это низкий результат (на Rotten Tomatoes проект считается успешным, если набирает 60 процентов и более), а вот зрители – 81 процент.

https://ria.ru/20201006/glow-1578419770.html

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, лондон