https://ria.ru/20201029/diplomy-1582137356.html

В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы

В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

2020-10-29T17:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

чехия

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581634101_0:184:3036:1892_1400x0_80_0_0_c9b1e1453bdf32dc1f882b627237fab7.jpg

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за границей.Президент прокомментировал намерение некоторых белорусских студентов уехать учиться за границу. "Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там (о готовности принять в своих вузах белорусов - ред.) поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно", - обратил внимание белорусский президент.Он добавил, что "кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

чехия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно. 2020-10-29T17:05 true PT1M27S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, чехия, белоруссия, литва, в мире