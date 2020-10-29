https://ria.ru/20201029/diplomy-1582137356.html
В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы
В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:05
2020-10-29T17:05
2020-10-29T17:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
чехия
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за границей.Президент прокомментировал намерение некоторых белорусских студентов уехать учиться за границу. "Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там (о готовности принять в своих вузах белорусов - ред.) поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно", - обратил внимание белорусский президент.Он добавил, что "кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
2020-10-29T17:05
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, чехия, белоруссия, литва, в мире