Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/derzhava-1582080151.html
Эксперт оценил контроль над вооружениями в современном мире
Эксперт оценил контроль над вооружениями в современном мире
Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана лишь российско-американскими договоренностями, считает директор Московского центра Карнеги,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:46
2020-10-29T13:46
дональд трамп
московский центр карнеги
владимир путин
москва
сша
дмитрий тренин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/56105/12/561051216_0:495:1331:1243_1400x0_80_0_0_d9da90a502c36cfc92130c43b8a1c47e.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана лишь российско-американскими договоренностями, считает директор Московского центра Карнеги, кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД), член СВОП Дмитрий Тренин.По словам спикера, ядерная война может начаться в любом другом месте и совершенно по иным причинам. "И она может оказать совершенно неожиданное, но колоссальное влияние на всю стратегическую ситуацию в мире, даже если она возникнет в Южной Азии или другом районе мира", - уверен Тренин.Эксперт добавил, что Соединенные Штаты стремятся максимально использовать свои технологические преимущества, и это необходимо иметь в виду. "Соединенные Штаты не видят Россию в качестве равного, в том числе в военном отношении, партнера или противника. И в этом принципиальное отличие от периода холодной войны, и именно поэтому отношения уже никогда не будут нести в себе элемент равенства и паритета, который был присущ советско-американским отношениям 70-80 годов. Этого не будет. Конфронтация приняла совсем другой оборот", - заключил Тренин.Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/snv-3-1580179781.html
https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html
https://ria.ru/20201028/amerika-1581876391.html
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/56105/12/561051216_0:370:1331:1368_1400x0_80_0_0_c170af4258fa9dda6e8a48f0278a24ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, московский центр карнеги , владимир путин, москва, сша, дмитрий тренин, в мире

Эксперт оценил контроль над вооружениями в современном мире

13:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДмитрий Тренин. Закрытая сессия на тему "Россия-США: переосмысливая интересы"
Дмитрий Тренин. Закрытая сессия на тему Россия-США: переосмысливая интересы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана лишь российско-американскими договоренностями, считает директор Московского центра Карнеги, кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД), член СВОП Дмитрий Тренин.
"Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана российско-американскими договоренностями. Они, конечно, были бы полезны – при том понимании, что и у Соединенных Штатов, и у России огромное количество ядерного оружия остается в арсеналах, и это 90% мировых запасов. Но все-таки контроль над вооружениями перестал быть делом двух держав и перестал быть вопросом цифр: у кого больше боеголовок, у кого больше ракет", - сказал эксперт в ходе киберзавтрака РСМД, посвященного особенностям президентского срока Дональда Трампа и грядущим президентским выборам в США.
Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 18:10
Делай, как предложил Путин. В США призвали Трампа сказать "да" СНВ-3
По словам спикера, ядерная война может начаться в любом другом месте и совершенно по иным причинам. "И она может оказать совершенно неожиданное, но колоссальное влияние на всю стратегическую ситуацию в мире, даже если она возникнет в Южной Азии или другом районе мира", - уверен Тренин.
Эксперт добавил, что Соединенные Штаты стремятся максимально использовать свои технологические преимущества, и это необходимо иметь в виду. "Соединенные Штаты не видят Россию в качестве равного, в том числе в военном отношении, партнера или противника. И в этом принципиальное отличие от периода холодной войны, и именно поэтому отношения уже никогда не будут нести в себе элемент равенства и паритета, который был присущ советско-американским отношениям 70-80 годов. Этого не будет. Конфронтация приняла совсем другой оборот", - заключил Тренин.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
05:50
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 10:00Выборы президента США — 2020
МИД: Россия не делает ставок ни на одного из кандидатов на выборах в США
 
Дональд ТрампМосковский Центр КарнегиВладимир ПутинМоскваСШАДмитрий ТренинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния