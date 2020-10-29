https://ria.ru/20201029/derzhava-1582080151.html

Эксперт оценил контроль над вооружениями в современном мире

Эксперт оценил контроль над вооружениями в современном мире

Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана лишь российско-американскими договоренностями, считает директор Московского центра Карнеги,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:46

2020-10-29T13:46

2020-10-29T13:46

дональд трамп

московский центр карнеги

владимир путин

москва

сша

дмитрий тренин

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешняя стратегическая стабильность уже не может быть поддержана лишь российско-американскими договоренностями, считает директор Московского центра Карнеги, кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД), член СВОП Дмитрий Тренин.По словам спикера, ядерная война может начаться в любом другом месте и совершенно по иным причинам. "И она может оказать совершенно неожиданное, но колоссальное влияние на всю стратегическую ситуацию в мире, даже если она возникнет в Южной Азии или другом районе мира", - уверен Тренин.Эксперт добавил, что Соединенные Штаты стремятся максимально использовать свои технологические преимущества, и это необходимо иметь в виду. "Соединенные Штаты не видят Россию в качестве равного, в том числе в военном отношении, партнера или противника. И в этом принципиальное отличие от периода холодной войны, и именно поэтому отношения уже никогда не будут нести в себе элемент равенства и паритета, который был присущ советско-американским отношениям 70-80 годов. Этого не будет. Конфронтация приняла совсем другой оборот", - заключил Тренин.Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/snv-3-1580179781.html

https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html

https://ria.ru/20201028/amerika-1581876391.html

москва

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, московский центр карнеги , владимир путин, москва, сша, дмитрий тренин, в мире