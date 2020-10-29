Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582120990.html
Липецкие депутаты перераспределили бюджет с учетом ситуации с COVID
Липецкие депутаты перераспределили бюджет с учетом ситуации с COVID
Объем доходов и расходов бюджета Липецкой области увеличен на 1 миллиард 18,5 миллионов рублей за счет поступления средств из федеральной казны; почти... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:12
2020-10-29T16:12
липецкая область
павел путилин
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1400x0_80_0_0_11b37bef3fe59118eaab907eadf59cbd.jpg
ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Объем доходов и расходов бюджета Липецкой области увеличен на 1 миллиард 18,5 миллионов рублей за счет поступления средств из федеральной казны; почти полмиллиарда рублей депутаты регионального парламента дополнительно направили на здравоохранение, сообщает пресс-служба облсовета.Кроме того, перераспределены ассигнования областного бюджета по ряду статей при общем их сокращении на 122 миллиона рублей, говорится в сообщении.Изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" депутаты внесли в четверг на очередной сессии регионального парламента, прошедшей в формате заочного голосования."Мы видим, что заболеваемость коронавирусом растет ежедневно. Наши медики работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Поэтому сфера здравоохранения нуждается в особой поддержке и заботе, и мы направляем почти 188 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. И около 29 миллионов рублей – на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета Павла Путилина.Дополнительное финансирование — около 180 миллионов рублей - получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения направлен еще 91 миллион рублей областных средств. Из них 40 миллионов пойдут на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе - на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Также средства выделены на закупку медоборудования и приобретение вакцины от гриппа. Свыше 360 миллионов рублей выделено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и около 135 миллионов — на социальные выплаты безработным. Также из федеральной казны в регион поступили средства на реализацию национального проекта "Безопасные дороги".Особое внимание депутаты уделили и социальной сфере. Так, поправки внесены в законы "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", "О пособии на ребенка" и "О государственной социальной помощи"."Коронавирус внес коррективы и в жизнь региона в целом, и в жизнь отдельных его жителей. Сейчас особенно важно поддержать наиболее уязвимые категории: семьи с детьми, граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию. Принятые сегодня решения позволят значительно расширить число получателей различных видов социальной поддержки. Многие поправки разработаны по обращениям липчан", — цитирует пресс-служба слова Путилина.
https://ria.ru/20200730/1575163702.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1400x0_80_0_0_9aa9dbe5d5d9c2e8b7335fc8acb22a1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел путилин, липецкая область

Липецкие депутаты перераспределили бюджет с учетом ситуации с COVID

16:12 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Объем доходов и расходов бюджета Липецкой области увеличен на 1 миллиард 18,5 миллионов рублей за счет поступления средств из федеральной казны; почти полмиллиарда рублей депутаты регионального парламента дополнительно направили на здравоохранение, сообщает пресс-служба облсовета.
Кроме того, перераспределены ассигнования областного бюджета по ряду статей при общем их сокращении на 122 миллиона рублей, говорится в сообщении.
Изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" депутаты внесли в четверг на очередной сессии регионального парламента, прошедшей в формате заочного голосования.
"Мы видим, что заболеваемость коронавирусом растет ежедневно. Наши медики работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Поэтому сфера здравоохранения нуждается в особой поддержке и заботе, и мы направляем почти 188 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. И около 29 миллионов рублей – на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета Павла Путилина.
Дополнительное финансирование — около 180 миллионов рублей - получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения направлен еще 91 миллион рублей областных средств. Из них 40 миллионов пойдут на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе - на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Также средства выделены на закупку медоборудования и приобретение вакцины от гриппа.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 13:32Липецкая область
Липецкий облсовет скорректировал бюджет для преодоления последствий COVID
Свыше 360 миллионов рублей выделено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и около 135 миллионов — на социальные выплаты безработным.
Также из федеральной казны в регион поступили средства на реализацию национального проекта "Безопасные дороги".
Особое внимание депутаты уделили и социальной сфере. Так, поправки внесены в законы "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", "О пособии на ребенка" и "О государственной социальной помощи".
"Коронавирус внес коррективы и в жизнь региона в целом, и в жизнь отдельных его жителей. Сейчас особенно важно поддержать наиболее уязвимые категории: семьи с детьми, граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию. Принятые сегодня решения позволят значительно расширить число получателей различных видов социальной поддержки. Многие поправки разработаны по обращениям липчан", — цитирует пресс-служба слова Путилина.
 
Липецкая областьПавел ПутилинЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния