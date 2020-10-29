https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582120990.html

Липецкие депутаты перераспределили бюджет с учетом ситуации с COVID

Липецкие депутаты перераспределили бюджет с учетом ситуации с COVID

Объем доходов и расходов бюджета Липецкой области увеличен на 1 миллиард 18,5 миллионов рублей за счет поступления средств из федеральной казны; почти... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:12

2020-10-29T16:12

2020-10-29T16:12

липецкая область

павел путилин

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Объем доходов и расходов бюджета Липецкой области увеличен на 1 миллиард 18,5 миллионов рублей за счет поступления средств из федеральной казны; почти полмиллиарда рублей депутаты регионального парламента дополнительно направили на здравоохранение, сообщает пресс-служба облсовета.Кроме того, перераспределены ассигнования областного бюджета по ряду статей при общем их сокращении на 122 миллиона рублей, говорится в сообщении.Изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" депутаты внесли в четверг на очередной сессии регионального парламента, прошедшей в формате заочного голосования."Мы видим, что заболеваемость коронавирусом растет ежедневно. Наши медики работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Поэтому сфера здравоохранения нуждается в особой поддержке и заботе, и мы направляем почти 188 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. И около 29 миллионов рублей – на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19", — приводит пресс-служба слова председателя облсовета Павла Путилина.Дополнительное финансирование — около 180 миллионов рублей - получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения направлен еще 91 миллион рублей областных средств. Из них 40 миллионов пойдут на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе - на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Также средства выделены на закупку медоборудования и приобретение вакцины от гриппа. Свыше 360 миллионов рублей выделено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и около 135 миллионов — на социальные выплаты безработным. Также из федеральной казны в регион поступили средства на реализацию национального проекта "Безопасные дороги".Особое внимание депутаты уделили и социальной сфере. Так, поправки внесены в законы "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", "О пособии на ребенка" и "О государственной социальной помощи"."Коронавирус внес коррективы и в жизнь региона в целом, и в жизнь отдельных его жителей. Сейчас особенно важно поддержать наиболее уязвимые категории: семьи с детьми, граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию. Принятые сегодня решения позволят значительно расширить число получателей различных видов социальной поддержки. Многие поправки разработаны по обращениям липчан", — цитирует пресс-служба слова Путилина.

https://ria.ru/20200730/1575163702.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел путилин, липецкая область