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Липецкая область
https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582102831.html
Липецкие власти выделили 590 миллионов рублей на соцконтракты
Липецкие власти выделили 590 миллионов рублей на соцконтракты
Власти Липецкой области направили из областного бюджета почти 590 миллионов рублей на обеспечение социальных контрактов, являющихся основным инструментом помощи РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:09
2020-10-29T15:09
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области направили из областного бюджета почти 590 миллионов рублей на обеспечение социальных контрактов, являющихся основным инструментом помощи малоимущим жителям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, регион стал одним из первых в России, приняв участие в конце 2018 года в пилотном проекте по преодолению бедности. Его цель – снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов малоимущих семей Липецкой области. В 2020 году в рамках проекта по преодолению бедности уже заключены более 2800 социальных контрактов."Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Липецкие власти выделили 590 миллионов рублей на соцконтракты

15:09 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области направили из областного бюджета почти 590 миллионов рублей на обеспечение социальных контрактов, являющихся основным инструментом помощи малоимущим жителям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, регион стал одним из первых в России, приняв участие в конце 2018 года в пилотном проекте по преодолению бедности. Его цель – снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов малоимущих семей Липецкой области. В 2020 году в рамках проекта по преодолению бедности уже заключены более 2800 социальных контрактов.
Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды национального проекта Жильё и городская среда, в городе Чаплыгин Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области
"Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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