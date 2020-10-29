https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582102831.html

Липецкие власти выделили 590 миллионов рублей на соцконтракты

Липецкие власти выделили 590 миллионов рублей на соцконтракты

Власти Липецкой области направили из областного бюджета почти 590 миллионов рублей на обеспечение социальных контрактов, являющихся основным инструментом помощи РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:09

2020-10-29T15:09

2020-10-29T15:09

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области направили из областного бюджета почти 590 миллионов рублей на обеспечение социальных контрактов, являющихся основным инструментом помощи малоимущим жителям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, регион стал одним из первых в России, приняв участие в конце 2018 года в пилотном проекте по преодолению бедности. Его цель – снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов малоимущих семей Липецкой области. В 2020 году в рамках проекта по преодолению бедности уже заключены более 2800 социальных контрактов."Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201029/remont-1582044735.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов