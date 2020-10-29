https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582080924.html
Силуанов рассказал о доле расходов бюджета на социальные вопросы
Силуанов рассказал о доле расходов бюджета на социальные вопросы
Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на "социальные вопросы", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:49
2020-10-29T13:49
2020-10-29T13:49
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
антон силуанов
втб капитал
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на "социальные вопросы", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов", - сказал он журналистам на полях форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582079953.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, втб капитал, экономика