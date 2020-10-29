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https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582080924.html
Силуанов рассказал о доле расходов бюджета на социальные вопросы
Силуанов рассказал о доле расходов бюджета на социальные вопросы
Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на "социальные вопросы", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:49
2020-10-29T13:49
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
антон силуанов
втб капитал
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на "социальные вопросы", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов", - сказал он журналистам на полях форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582079953.html
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антон силуанов, втб капитал, экономика

Силуанов рассказал о доле расходов бюджета на социальные вопросы

13:49 29.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на "социальные вопросы", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов", - сказал он журналистам на полях форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:46Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Антон СилуановВТБ КапиталЭкономика
 
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