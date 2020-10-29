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Уголь и экология: как бизнесмен из Сибири греет города эко-котельными
Уголь и экология: как бизнесмен из Сибири греет города эко-котельными
Восемь лет назад предприниматель из Иркутска Иван Маяков искал способ сэкономить на отоплении своего автосервиса и пункта техосмотра. Среди множества вариантов... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:08
2020-10-29T16:08
новости компаний - экономика
мсп банк
иркутск
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Восемь лет назад предприниматель из Иркутска Иван Маяков искал способ сэкономить на отоплении своего автосервиса и пункта техосмотра. Среди множества вариантов остановился на автоматической угольной котельной. И не ошибся: установка оборудования окупилась через год, а затраты за весь отопительный сезон оказались соизмеримы с предыдущими расходами за один месяц. Спустя пару лет он решил помогать и другим, став эксклюзивным дистрибьютером "Терморобота" по Иркутской области и Бурятии.Сегодня Группа компаний "МБА", где Иван занял должность управляющего директора, занимается поставкой оборудования, его гарантийным и комплексным сервисным обслуживанием с поставкой подготовленного угля и утилизацией золы. А сами котельные собирают в городе Бердск Новосибирской области.По словам бизнесмена, энергоэффективное оборудование позволяет местным бюджетам и предприятиям значительно экономить. В доказательство Иван приводит утвержденные тарифы для отопления обычной сибирской школы. Если там электрическая бойлерная, то одна гигакалория тепла обходится примерно в 10 тысяч рублей, без учета затрат на обслуживающий персонал. При использовании "Терморобота" стоимость может быть примерно втрое меньше.Автоматические котельные стоят возле школ, детсадов, больниц и промышленных центров. Всего в Иркутской области 80 таких котельных в 11 муниципальных образованиях. Их обсуживает всего 48 человек, потому что система работы полностью автономна, вся информация автоматически обрабатывается и поступает в диспетчерский центр."Стоит котельная, у нее нет ни угольного склада, ни кучи золы, ни пьяных кочегаров. Автоматически работает от трех до 15 суток без вмешательства человека. Мы контролируем ее работу по GPRS", — делится Маяков.Современные города постепенно отказываются от использования угля из-за его неэкологичности. Дым и другие вредные выбросы в атмосферу – это печальная плата за тепло в домах. Предприниматель уверен: можно не отказываться от угля, а использовать новейшие технологии, которые снижают экологический след.Последние два года работы предприниматель активно сотрудничает с МСП Банком. Основные заказчики его котельных - муниципалитеты, поэтому Ивану Маякову удобно работать в рамках контрактного кредитования. МСП Банк финансирует малые предприятия, предоставляя кредит на расходы по исполнению контрактов в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Предприниматели могут получить до 70% от стоимости контракта (до 500 миллионов рублей) на срок до трех лет под низкий процент."Мы молодая и развивающаяся организация, поэтому у нас не хватает оборотных средств, чтобы выкупить за свои деньги готовую котельную на заводе. Она изготавливается на заказ в порядке очереди, в которую можно попасть только при оплате. Завод идет нам навстречу, но для него это тоже непросто. И тут - замечательный инструмент в МСП Банке", - рассказывает Иван.При заказе без предоплаты завод начисляет компании Ивана процент от стоимости котельной, которую строят по три—четыре месяца. Если компания берет контрактный кредит у МСП Банка, это обходится ей примерно вдвое дешевле.
иркутск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, мсп банк, иркутск

Уголь и экология: как бизнесмен из Сибири греет города эко-котельными

16:08 29.10.2020
 
© Фото : из личного архива Ивана МаяковаИван Маяков
Иван Маяков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : из личного архива Ивана Маякова
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Восемь лет назад предприниматель из Иркутска Иван Маяков искал способ сэкономить на отоплении своего автосервиса и пункта техосмотра. Среди множества вариантов остановился на автоматической угольной котельной. И не ошибся: установка оборудования окупилась через год, а затраты за весь отопительный сезон оказались соизмеримы с предыдущими расходами за один месяц. Спустя пару лет он решил помогать и другим, став эксклюзивным дистрибьютером "Терморобота" по Иркутской области и Бурятии.
Сегодня Группа компаний "МБА", где Иван занял должность управляющего директора, занимается поставкой оборудования, его гарантийным и комплексным сервисным обслуживанием с поставкой подготовленного угля и утилизацией золы. А сами котельные собирают в городе Бердск Новосибирской области.
"На заводе идет полностью готовая модульная сборка. Мы уже на подготовленный фундамент привозим котельную, укомплектовываем, врезаем в систему отопления, засыпаем уголь, и она сразу готова к работе", — поясняет Маяков.
По словам бизнесмена, энергоэффективное оборудование позволяет местным бюджетам и предприятиям значительно экономить. В доказательство Иван приводит утвержденные тарифы для отопления обычной сибирской школы. Если там электрическая бойлерная, то одна гигакалория тепла обходится примерно в 10 тысяч рублей, без учета затрат на обслуживающий персонал. При использовании "Терморобота" стоимость может быть примерно втрое меньше.
© Фото : Группа компаний "МБА"Автоматическая блочно-модульная котельная "Терморобот"
Автоматическая блочно-модульная котельная Терморобот - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Группа компаний "МБА"
Автоматическая блочно-модульная котельная "Терморобот"
Автоматические котельные стоят возле школ, детсадов, больниц и промышленных центров. Всего в Иркутской области 80 таких котельных в 11 муниципальных образованиях. Их обсуживает всего 48 человек, потому что система работы полностью автономна, вся информация автоматически обрабатывается и поступает в диспетчерский центр.
"Стоит котельная, у нее нет ни угольного склада, ни кучи золы, ни пьяных кочегаров. Автоматически работает от трех до 15 суток без вмешательства человека. Мы контролируем ее работу по GPRS", — делится Маяков.
Современные города постепенно отказываются от использования угля из-за его неэкологичности. Дым и другие вредные выбросы в атмосферу – это печальная плата за тепло в домах. Предприниматель уверен: можно не отказываться от угля, а использовать новейшие технологии, которые снижают экологический след.
© Фото : Группа компаний "МБА"Автоматическая блочно-модульная котельная "Терморобот
Автоматическая блочно-модульная котельная Терморобот - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Группа компаний "МБА"
Автоматическая блочно-модульная котельная "Терморобот
"Мы все переживаем за экологию. Нам хочется, чтобы везде был белый снег, чтобы мы дышали свежим воздухом. Хочется, чтобы было тепло, свежо и одновременно чисто. Поэтому в наших котельных стоит мощная система очистки, дополнительные пылеулавливатели; подготовленный уголь и зола собираются в специальные закрытые бункеры. Вместо черного дыма из трубы выходит едва заметный пар", — отмечает Иван.
Последние два года работы предприниматель активно сотрудничает с МСП Банком. Основные заказчики его котельных - муниципалитеты, поэтому Ивану Маякову удобно работать в рамках контрактного кредитования. МСП Банк финансирует малые предприятия, предоставляя кредит на расходы по исполнению контрактов в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Предприниматели могут получить до 70% от стоимости контракта (до 500 миллионов рублей) на срок до трех лет под низкий процент.
"Мы молодая и развивающаяся организация, поэтому у нас не хватает оборотных средств, чтобы выкупить за свои деньги готовую котельную на заводе. Она изготавливается на заказ в порядке очереди, в которую можно попасть только при оплате. Завод идет нам навстречу, но для него это тоже непросто. И тут - замечательный инструмент в МСП Банке", - рассказывает Иван.
При заказе без предоплаты завод начисляет компании Ивана процент от стоимости котельной, которую строят по три—четыре месяца. Если компания берет контрактный кредит у МСП Банка, это обходится ей примерно вдвое дешевле.
"Для нас это серьезная экономия, учитывая немаленькую стоимость оборудования, ведь даже небольшая котельная стоит более миллиона", — подытоживает предприниматель.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкИркутск
 
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