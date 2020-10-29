Путин призвал белорусских политиков заняться урегулированием в стране
16:30 29.10.2020 (обновлено: 22:29 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс, не хитрили бы, а встроились в работу, считает президент России Владимир Путин.
"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс (урегулирования ситуации в Белоруссии и возможных изменений в Конституцию республики. — Прим. ред.), огульно бы не обвиняли президента (Александра. — Прим. ред.) Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", — сказал Путин на форуме "Россия зовет!".