Путин призвал белорусских политиков заняться урегулированием в стране

"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс (урегулирования ситуации в Белоруссии и возможных изменений в Конституцию республики. — Прим. ред.), огульно бы не обвиняли президента (Александра. — Прим. ред.) Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", — сказал Путин на форуме "Россия зовет!".