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https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582126185.html
Путин призвал белорусских политиков заняться урегулированием в стране
Путин призвал белорусских политиков заняться урегулированием в стране
Для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс, не хитрили бы, а встроились в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:30
2020-10-29T22:29
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс, не хитрили бы, а встроились в работу, считает президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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владимир путин, белоруссия, в мире

Путин призвал белорусских политиков заняться урегулированием в стране

16:30 29.10.2020 (обновлено: 22:29 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс, не хитрили бы, а встроились в работу, считает президент России Владимир Путин.

"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс (урегулирования ситуации в Белоруссии и возможных изменений в Конституцию республики. — Прим. ред.), огульно бы не обвиняли президента (Александра. — Прим. ред.) Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", — сказал Путин на форуме "Россия зовет!".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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