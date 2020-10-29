https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582123928.html

Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве

Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве

Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно, Москва ничего не форсирует, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:27

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно, Москва ничего не форсирует, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет"."В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем", - сказал он.

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, белоруссия, политика