https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582123928.html
Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве
Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве
Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно, Москва ничего не форсирует, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:27
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно, Москва ничего не форсирует, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет"."В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем", - сказал он.
https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, белоруссия, политика