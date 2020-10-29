https://ria.ru/20201029/bank-1582072994.html

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования агропроизводителей

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования агропроизводителей

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:15

2020-10-29T13:15

2020-10-29T13:15

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и директор департамента развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства России Роман Чекушов."Как участник программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до 1 года и льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно. Кредитная ставка составляет не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика", - говорится в пресс-релизе. В программе могут принять участие отечественные компании агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, а также первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

https://ria.ru/20201016/pribyl-1580157447.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика