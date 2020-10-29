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ПСБ присоединился к программе льготного кредитования агропроизводителей
ПСБ присоединился к программе льготного кредитования агропроизводителей
ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:15
2020-10-29T13:15
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и директор департамента развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства России Роман Чекушов."Как участник программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до 1 года и льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно. Кредитная ставка составляет не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика", - говорится в пресс-релизе. В программе могут принять участие отечественные компании агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, а также первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования агропроизводителей

13:15 29.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и директор департамента развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства России Роман Чекушов.
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"Как участник программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до 1 года и льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно. Кредитная ставка составляет не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика", - говорится в пресс-релизе.
В программе могут принять участие отечественные компании агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, а также первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.
"Льготное кредитование является эффективным инструментом, обеспечивающим производство российскими организациями конкурентоспособной продукции. Реализация программы будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли и увеличению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой продукции. Предварительная сумма субсидий ПСБ в рамках подписанного соглашения в настоящий момент составляет 1,5 миллиарда рублей", - сказал представитель ПСБ.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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