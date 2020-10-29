Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201029/aviaperevozki-1582049610.html
Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией
Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией
Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:27
2020-10-29T11:27
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1400x0_80_0_0_2d679ff6946d21f839f0a7ed3b7df5c1.jpg
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик.В октябре выполнять рейсы по маршруту Белград – Москва дважды в неделю по четвергам и субботам уже начал "Аэрофлот". В министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии ранее сообщили РИА Новости, что для граждан России по прилету не требуются негативные COVID-тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_420:0:2300:1410_1400x0_80_0_0_43bcbbc524c23dfd0f9b878579259307.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, сербия, белград (город)

Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией

11:27 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкБорт самолета авиакомпании Air Serbia
Борт самолета авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик.
В октябре выполнять рейсы по маршруту Белград – Москва дважды в неделю по четвергам и субботам уже начал "Аэрофлот". В министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии ранее сообщили РИА Новости, что для граждан России по прилету не требуются негативные COVID-тесты.
"Air Serbia 9 ноября рейсом JU 0652 по маршруту Белград-Москва снова установит воздушное сообщение с РФ. Планируется, что национальная авиакомпания в столицу России будет летать из Белграда дважды в неделю – в понедельник в 13.50 и в пятницу в 7.30", - говорится в сообщении компании, доставленном агентству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмСербияБелград (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния