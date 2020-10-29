https://ria.ru/20201029/aviaperevozki-1582049610.html
Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией
Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией
Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:27
2020-10-29T11:27
2020-10-29T11:27
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
сербия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик.В октябре выполнять рейсы по маршруту Белград – Москва дважды в неделю по четвергам и субботам уже начал "Аэрофлот". В министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии ранее сообщили РИА Новости, что для граждан России по прилету не требуются негативные COVID-тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, туризм, сербия, белград (город)