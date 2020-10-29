https://ria.ru/20201029/aviaperevozki-1582049610.html

Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией

Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией

Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:27

2020-10-29T11:27

2020-10-29T11:27

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

сербия

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1400x0_80_0_0_2d679ff6946d21f839f0a7ed3b7df5c1.jpg

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик.В октябре выполнять рейсы по маршруту Белград – Москва дважды в неделю по четвергам и субботам уже начал "Аэрофлот". В министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии ранее сообщили РИА Новости, что для граждан России по прилету не требуются негативные COVID-тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

сербия

белград (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, сербия, белград (город)