Силуанов назвал акции "Аэрофлота" хорошим активом для ФНБ
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Акции "Аэрофлота", которые Минфин РФ приобрел в рамках допэмиссии, являются хорошим активом для Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин ранее в октябре приобрел акции "Аэрофлота" в рамках допэмиссии на общую сумму 50 миллиардов рублей, увеличив долю государства в уставном капитале авиакомпании до 57,34% с 51,17%.
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"Целый ряд стран в нынешних условиях помогали компаниям-перевозчикам, в том числе авиаперевозчикам, из бюджета. Мы пошли по другому пути - мы разместили дополнительную эмиссию и Фонд национального благосостояния приобрел хороший актив. Из 80 миллиардов рублей 50 (миллиардов - ред.) вложено за счет ФНБ", - сказал Силуанов в интервью на телеканале РБК.
"Мы вложили по 60 рублей за акцию. Мы помним, что такие же акции стоили в период до пандемии в три раза дороже. Поэтому считаем, что мы вполне можем рассчитывать на выход из этих акций в случае, если цена будет приемлема, и в случае, если мы видим, что рынок нормализовался", - добавил он.
Акции "Аэрофлота" к 17.41 мск растут на 1,16% - до 55,72 рубля.
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