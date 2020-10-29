https://ria.ru/20201029/aeroflot-1582151898.html

Силуанов назвал акции "Аэрофлота" хорошим активом для ФНБ

Силуанов назвал акции "Аэрофлота" хорошим активом для ФНБ

Акции "Аэрофлота", которые Минфин РФ приобрел в рамках допэмиссии, являются хорошим активом для Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:01

2020-10-29T18:01

2020-10-29T18:01

россия

фонд национального благосостояния россии

антон силуанов

аэрофлот

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Акции "Аэрофлота", которые Минфин РФ приобрел в рамках допэмиссии, являются хорошим активом для Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов.Минфин ранее в октябре приобрел акции "Аэрофлота" в рамках допэмиссии на общую сумму 50 миллиардов рублей, увеличив долю государства в уставном капитале авиакомпании до 57,34% с 51,17%."Целый ряд стран в нынешних условиях помогали компаниям-перевозчикам, в том числе авиаперевозчикам, из бюджета. Мы пошли по другому пути - мы разместили дополнительную эмиссию и Фонд национального благосостояния приобрел хороший актив. Из 80 миллиардов рублей 50 (миллиардов - ред.) вложено за счет ФНБ", - сказал Силуанов в интервью на телеканале РБК."Мы вложили по 60 рублей за акцию. Мы помним, что такие же акции стоили в период до пандемии в три раза дороже. Поэтому считаем, что мы вполне можем рассчитывать на выход из этих акций в случае, если цена будет приемлема, и в случае, если мы видим, что рынок нормализовался", - добавил он.Акции "Аэрофлота" к 17.41 мск растут на 1,16% - до 55,72 рубля.

https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html

https://ria.ru/20200921/vostanovlenie-ekonomiki-1577568621.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, антон силуанов, аэрофлот, министерство финансов рф (минфин россии), экономика