Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201028/vodoprovod-1581805455.html
От пожаров и от жажды: неочевидная сторона московского водопровода
Свыше 200 лет назад Москва отметила историческое событие — 28 октября 1804 года вода из Мытищинских ключей впервые поступила в столицу по первой городской... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:00
2020-10-28T16:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581802325_0:55:3072:1783_1400x0_80_0_0_39cadf166044966abce7193a6192a4e3.jpg
Свыше 200 лет назад Москва отметила историческое событие — 28 октября 1804 года вода из Мытищинских ключей впервые поступила в столицу по первой городской водопроводной системе. В профессиональном сообществе эту дату так и называют — днем рождения московского водопровода. РИА Новости разобралось, как зарождалась система централизованного водоснабжения Москвы, кто и как обслуживает ее сейчас и что именно специалисты АО "Мосводоканал" делают с природной водой, чтобы она стала питьевой.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581802325_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ae33e3f4fde66bb829fce95a60cfc731.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, мосводоканал, фото

От пожаров и от жажды: неочевидная сторона московского водопровода

10:00 28.10.2020 (обновлено: 16:27 28.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Свыше 200 лет назад Москва отметила историческое событие — 28 октября 1804 года вода из Мытищинских ключей впервые поступила в столицу по первой городской водопроводной системе. В профессиональном сообществе эту дату так и называют — днем рождения московского водопровода. РИА Новости разобралось, как зарождалась система централизованного водоснабжения Москвы, кто и как обслуживает ее сейчас и что именно специалисты АО "Мосводоканал" делают с природной водой, чтобы она стала питьевой.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К идее централизованного водоснабжения Москвы пришли в конце XVIII века. К необходимости создания городской водопроводной системы привело несколько причин: снижение качества воды в московских прудах и водоемах, пожары, а также недоступность ресурса для жителей районов, отдаленных от Москвы-реки.

Приказом императрицы Екатерины II от 1779 года в Москве началось строительство водопровода. Источником водоснабжения выбрали подрусловые воды в верховьях реки Яузы недалеко от селения Большие Мытищи. Местная вода славилась высоким качеством, к тому же ее можно было подавать в Москву самотеком из-за удачного расположения: источник располагался выше территории центральной части столицы.

Извозчик-водовоз развозит воду по домам, в которых нет водопровода
1 из 10

К идее централизованного водоснабжения Москвы пришли в конце XVIII века. К необходимости создания городской водопроводной системы привело несколько причин: снижение качества воды в московских прудах и водоемах, пожары, а также недоступность ресурса для жителей районов, отдаленных от Москвы-реки.

Приказом императрицы Екатерины II от 1779 года в Москве началось строительство водопровода. Источником водоснабжения выбрали подрусловые воды в верховьях реки Яузы недалеко от селения Большие Мытищи. Местная вода славилась высоким качеством, к тому же ее можно было подавать в Москву самотеком из-за удачного расположения: источник располагался выше территории центральной части столицы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Шустов

Для сбора грунтовых вод в Мытищах обустроили 28 ключевых бассейнов — ямы с кирпичными стенами. Все они были соединены между собой керамическими трубами, а для подачи собранной воды в Москву была построена кирпичная галерея с колодцами по всей протяженности.

В пониженных местах на маршруте в Москву возводились насыпи, на пересечениях с реками — каменные акведуки. В столице до сих пор сохранился старейший из них — Ростокинский, проложенный через Яузу. Сейчас водопроводную функцию сооружение уже не выполняет, однако до сих пор остается знаковым историческим памятником и украшением ныне существующей парковой зоны.

Ростокинский акведук на реке Яузе
2 из 10

Для сбора грунтовых вод в Мытищах обустроили 28 ключевых бассейнов — ямы с кирпичными стенами. Все они были соединены между собой керамическими трубами, а для подачи собранной воды в Москву была построена кирпичная галерея с колодцами по всей протяженности.

В пониженных местах на маршруте в Москву возводились насыпи, на пересечениях с реками — каменные акведуки. В столице до сих пор сохранился старейший из них — Ростокинский, проложенный через Яузу. Сейчас водопроводную функцию сооружение уже не выполняет, однако до сих пор остается знаковым историческим памятником и украшением ныне существующей парковой зоны.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

К основным источникам водоснабжения современной Москвы относятся сразу несколько гидротехнических систем: Москворецкая, Волжская и Вазузская. Воду для подачи горожанам забирают из природных источников этих систем.

По данным АО "Мосводоканал", которое отвечает за поставку питьевой воды в Москву, эти источники являются естественными хранилищами запасов воды для Московского региона. Специалисты "Мосводоканала" ежедневно осуществляют мониторинг качества природной воды в них.

Шлюзы на Истринском водохранилище
3 из 10

К основным источникам водоснабжения современной Москвы относятся сразу несколько гидротехнических систем: Москворецкая, Волжская и Вазузская. Воду для подачи горожанам забирают из природных источников этих систем.

По данным АО "Мосводоканал", которое отвечает за поставку питьевой воды в Москву, эти источники являются естественными хранилищами запасов воды для Московского региона. Специалисты "Мосводоканала" ежедневно осуществляют мониторинг качества природной воды в них.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Воду для анализа забирают из нескольких точек: с поверхности, со дна, вблизи плотин. Если лабораторные исследования выявляют неудовлетворительные показатели проб, специалисты "Мосводоканала" выявляют места поступления загрязнений.

При этом, как отмечают в "Мосводоканале", причиной отклонения от нормы не всегда становится человеческий фактор. На качество воды может повлиять сильное половодье или обильные осадки.

Сотрудники МГУП Мосводоканал берут пробу воды из реки Истра
4 из 10

Воду для анализа забирают из нескольких точек: с поверхности, со дна, вблизи плотин. Если лабораторные исследования выявляют неудовлетворительные показатели проб, специалисты "Мосводоканала" выявляют места поступления загрязнений.

При этом, как отмечают в "Мосводоканале", причиной отклонения от нормы не всегда становится человеческий фактор. На качество воды может повлиять сильное половодье или обильные осадки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В лабораториях работники "Мосводоканала" тестируют пробы природной воды по 184 показателям (физико-химическим, микробиологическим, гидрологическим). Благодаря современному оборудованию результаты исследований специалисты могут получить в течение нескольких минут, что помогает оперативно реагировать на изменения в качестве.

Сотрудница лаборатории проверяет качество воды на Рублевской станции водоподготовки АО Мосводоканал
5 из 10

В лабораториях работники "Мосводоканала" тестируют пробы природной воды по 184 показателям (физико-химическим, микробиологическим, гидрологическим). Благодаря современному оборудованию результаты исследований специалисты могут получить в течение нескольких минут, что помогает оперативно реагировать на изменения в качестве.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Прежде чем попасть в краны москвичей, природная вода проходит несколько ступеней тщательной очистки. Из водохранилищ она забирается с помощью мощных насосов, после чего по водоводам большого диаметра попадает на станцию. Здесь она поступает в смеситель, где ее перемешивают с реагентами: активированным углем, дезинфектантами, коагулянтами, необходимыми для осветления.

Этап очистки воды на Западной станции водоподготовки МВК АО Мосводоканал
6 из 10

Прежде чем попасть в краны москвичей, природная вода проходит несколько ступеней тщательной очистки. Из водохранилищ она забирается с помощью мощных насосов, после чего по водоводам большого диаметра попадает на станцию. Здесь она поступает в смеситель, где ее перемешивают с реагентами: активированным углем, дезинфектантами, коагулянтами, необходимыми для осветления.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков

После смешения с реагентами вода направляется на сооружения осветления: в отстойниках из воды удаляется основная масса взвешенных веществ, на песчаных фильтрах в процессе фильтрования через песчаную загрузку происходит удаление из воды мелкой взвеси и частиц, не осевших в отстойниках. В ряде случаев дополнительно используется озонирование и обработка воды порошкообразным активированным углем.

Ультрафиолетовое обеззараживание воды на Западной станции водоподготовки МВК АО Мосводоканал
7 из 10

После смешения с реагентами вода направляется на сооружения осветления: в отстойниках из воды удаляется основная масса взвешенных веществ, на песчаных фильтрах в процессе фильтрования через песчаную загрузку происходит удаление из воды мелкой взвеси и частиц, не осевших в отстойниках. В ряде случаев дополнительно используется озонирование и обработка воды порошкообразным активированным углем.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Основным направлением улучшения процесса водоподготовки является дополнение технологии этапом ультрафильтрации. Ультрафильтрационные мембраны, имеющие размер пор 0,01 микрона, обеспечивают более тонкую очистку воды от взвешенных и коллоидных веществ; позволяют полностью удалять из воды микроорганизмы; производить глубокую очистку воды от органических соединений и веществ, обуславливающих запах воды.

Ультрафильтрационные мембранные модули на Западной станции водоподготовки МВК АО Мосводоканал
8 из 10

Основным направлением улучшения процесса водоподготовки является дополнение технологии этапом ультрафильтрации. Ультрафильтрационные мембраны, имеющие размер пор 0,01 микрона, обеспечивают более тонкую очистку воды от взвешенных и коллоидных веществ; позволяют полностью удалять из воды микроорганизмы; производить глубокую очистку воды от органических соединений и веществ, обуславливающих запах воды.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Среди оборудования, которое используют специалисты "Мосводоканала", есть и роботизированная техника. Ее используют для проверки водопроводных и канализационных сетей. Роботы "Мосводоканала" оснащены камерами видеонаблюдения, управляют ими специалисты мобильного диагностического комплекса. Устройства запускают в трубу и в режиме реального времени проводят визуальный контроль.

Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники Мосводоканала проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы
9 из 10

Среди оборудования, которое используют специалисты "Мосводоканала", есть и роботизированная техника. Ее используют для проверки водопроводных и канализационных сетей. Роботы "Мосводоканала" оснащены камерами видеонаблюдения, управляют ими специалисты мобильного диагностического комплекса. Устройства запускают в трубу и в режиме реального времени проводят визуальный контроль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Как отмечают в "Мосводоканале", применение такой специализированной техники позволяет повысить скорость и качество работы, обеспечить надежность водопроводных и канализационных труб, а также избежать заторов на московских дорогах, которые раньше образовывались из-за тяжелой спецтехники.

Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники Мосводоканала проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы
10 из 10

Как отмечают в "Мосводоканале", применение такой специализированной техники позволяет повысить скорость и качество работы, обеспечить надежность водопроводных и канализационных труб, а также избежать заторов на московских дорогах, которые раньше образовывались из-за тяжелой спецтехники.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Обсудить0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканал
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
Лента новостейМолния