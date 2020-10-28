От пожаров и от жажды: неочевидная сторона московского водопровода

К идее централизованного водоснабжения Москвы пришли в конце XVIII века. К необходимости создания городской водопроводной системы привело несколько причин: снижение качества воды в московских прудах и водоемах, пожары, а также недоступность ресурса для жителей районов, отдаленных от Москвы-реки.

Приказом императрицы Екатерины II от 1779 года в Москве началось строительство водопровода. Источником водоснабжения выбрали подрусловые воды в верховьях реки Яузы недалеко от селения Большие Мытищи. Местная вода славилась высоким качеством, к тому же ее можно было подавать в Москву самотеком из-за удачного расположения: источник располагался выше территории центральной части столицы.