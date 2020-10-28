От пожаров и от жажды: неочевидная сторона московского водопровода
К идее централизованного водоснабжения Москвы пришли в конце XVIII века. К необходимости создания городской водопроводной системы привело несколько причин: снижение качества воды в московских прудах и водоемах, пожары, а также недоступность ресурса для жителей районов, отдаленных от Москвы-реки.
Приказом императрицы Екатерины II от 1779 года в Москве началось строительство водопровода. Источником водоснабжения выбрали подрусловые воды в верховьях реки Яузы недалеко от селения Большие Мытищи. Местная вода славилась высоким качеством, к тому же ее можно было подавать в Москву самотеком из-за удачного расположения: источник располагался выше территории центральной части столицы.
К идее централизованного водоснабжения Москвы пришли в конце XVIII века. К необходимости создания городской водопроводной системы привело несколько причин: снижение качества воды в московских прудах и водоемах, пожары, а также недоступность ресурса для жителей районов, отдаленных от Москвы-реки.
Приказом императрицы Екатерины II от 1779 года в Москве началось строительство водопровода. Источником водоснабжения выбрали подрусловые воды в верховьях реки Яузы недалеко от селения Большие Мытищи. Местная вода славилась высоким качеством, к тому же ее можно было подавать в Москву самотеком из-за удачного расположения: источник располагался выше территории центральной части столицы.
Для сбора грунтовых вод в Мытищах обустроили 28 ключевых бассейнов — ямы с кирпичными стенами. Все они были соединены между собой керамическими трубами, а для подачи собранной воды в Москву была построена кирпичная галерея с колодцами по всей протяженности.
В пониженных местах на маршруте в Москву возводились насыпи, на пересечениях с реками — каменные акведуки. В столице до сих пор сохранился старейший из них — Ростокинский, проложенный через Яузу. Сейчас водопроводную функцию сооружение уже не выполняет, однако до сих пор остается знаковым историческим памятником и украшением ныне существующей парковой зоны.
Для сбора грунтовых вод в Мытищах обустроили 28 ключевых бассейнов — ямы с кирпичными стенами. Все они были соединены между собой керамическими трубами, а для подачи собранной воды в Москву была построена кирпичная галерея с колодцами по всей протяженности.
В пониженных местах на маршруте в Москву возводились насыпи, на пересечениях с реками — каменные акведуки. В столице до сих пор сохранился старейший из них — Ростокинский, проложенный через Яузу. Сейчас водопроводную функцию сооружение уже не выполняет, однако до сих пор остается знаковым историческим памятником и украшением ныне существующей парковой зоны.
К основным источникам водоснабжения современной Москвы относятся сразу несколько гидротехнических систем: Москворецкая, Волжская и Вазузская. Воду для подачи горожанам забирают из природных источников этих систем.
По данным АО "Мосводоканал", которое отвечает за поставку питьевой воды в Москву, эти источники являются естественными хранилищами запасов воды для Московского региона. Специалисты "Мосводоканала" ежедневно осуществляют мониторинг качества природной воды в них.
К основным источникам водоснабжения современной Москвы относятся сразу несколько гидротехнических систем: Москворецкая, Волжская и Вазузская. Воду для подачи горожанам забирают из природных источников этих систем.
По данным АО "Мосводоканал", которое отвечает за поставку питьевой воды в Москву, эти источники являются естественными хранилищами запасов воды для Московского региона. Специалисты "Мосводоканала" ежедневно осуществляют мониторинг качества природной воды в них.
Воду для анализа забирают из нескольких точек: с поверхности, со дна, вблизи плотин. Если лабораторные исследования выявляют неудовлетворительные показатели проб, специалисты "Мосводоканала" выявляют места поступления загрязнений.
При этом, как отмечают в "Мосводоканале", причиной отклонения от нормы не всегда становится человеческий фактор. На качество воды может повлиять сильное половодье или обильные осадки.
Воду для анализа забирают из нескольких точек: с поверхности, со дна, вблизи плотин. Если лабораторные исследования выявляют неудовлетворительные показатели проб, специалисты "Мосводоканала" выявляют места поступления загрязнений.
При этом, как отмечают в "Мосводоканале", причиной отклонения от нормы не всегда становится человеческий фактор. На качество воды может повлиять сильное половодье или обильные осадки.
В лабораториях работники "Мосводоканала" тестируют пробы природной воды по 184 показателям (физико-химическим, микробиологическим, гидрологическим). Благодаря современному оборудованию результаты исследований специалисты могут получить в течение нескольких минут, что помогает оперативно реагировать на изменения в качестве.
В лабораториях работники "Мосводоканала" тестируют пробы природной воды по 184 показателям (физико-химическим, микробиологическим, гидрологическим). Благодаря современному оборудованию результаты исследований специалисты могут получить в течение нескольких минут, что помогает оперативно реагировать на изменения в качестве.
Прежде чем попасть в краны москвичей, природная вода проходит несколько ступеней тщательной очистки. Из водохранилищ она забирается с помощью мощных насосов, после чего по водоводам большого диаметра попадает на станцию. Здесь она поступает в смеситель, где ее перемешивают с реагентами: активированным углем, дезинфектантами, коагулянтами, необходимыми для осветления.
Прежде чем попасть в краны москвичей, природная вода проходит несколько ступеней тщательной очистки. Из водохранилищ она забирается с помощью мощных насосов, после чего по водоводам большого диаметра попадает на станцию. Здесь она поступает в смеситель, где ее перемешивают с реагентами: активированным углем, дезинфектантами, коагулянтами, необходимыми для осветления.
После смешения с реагентами вода направляется на сооружения осветления: в отстойниках из воды удаляется основная масса взвешенных веществ, на песчаных фильтрах в процессе фильтрования через песчаную загрузку происходит удаление из воды мелкой взвеси и частиц, не осевших в отстойниках. В ряде случаев дополнительно используется озонирование и обработка воды порошкообразным активированным углем.
После смешения с реагентами вода направляется на сооружения осветления: в отстойниках из воды удаляется основная масса взвешенных веществ, на песчаных фильтрах в процессе фильтрования через песчаную загрузку происходит удаление из воды мелкой взвеси и частиц, не осевших в отстойниках. В ряде случаев дополнительно используется озонирование и обработка воды порошкообразным активированным углем.
Основным направлением улучшения процесса водоподготовки является дополнение технологии этапом ультрафильтрации. Ультрафильтрационные мембраны, имеющие размер пор 0,01 микрона, обеспечивают более тонкую очистку воды от взвешенных и коллоидных веществ; позволяют полностью удалять из воды микроорганизмы; производить глубокую очистку воды от органических соединений и веществ, обуславливающих запах воды.
Основным направлением улучшения процесса водоподготовки является дополнение технологии этапом ультрафильтрации. Ультрафильтрационные мембраны, имеющие размер пор 0,01 микрона, обеспечивают более тонкую очистку воды от взвешенных и коллоидных веществ; позволяют полностью удалять из воды микроорганизмы; производить глубокую очистку воды от органических соединений и веществ, обуславливающих запах воды.
Среди оборудования, которое используют специалисты "Мосводоканала", есть и роботизированная техника. Ее используют для проверки водопроводных и канализационных сетей. Роботы "Мосводоканала" оснащены камерами видеонаблюдения, управляют ими специалисты мобильного диагностического комплекса. Устройства запускают в трубу и в режиме реального времени проводят визуальный контроль.
Среди оборудования, которое используют специалисты "Мосводоканала", есть и роботизированная техника. Ее используют для проверки водопроводных и канализационных сетей. Роботы "Мосводоканала" оснащены камерами видеонаблюдения, управляют ими специалисты мобильного диагностического комплекса. Устройства запускают в трубу и в режиме реального времени проводят визуальный контроль.
Как отмечают в "Мосводоканале", применение такой специализированной техники позволяет повысить скорость и качество работы, обеспечить надежность водопроводных и канализационных труб, а также избежать заторов на московских дорогах, которые раньше образовывались из-за тяжелой спецтехники.
Как отмечают в "Мосводоканале", применение такой специализированной техники позволяет повысить скорость и качество работы, обеспечить надежность водопроводных и канализационных труб, а также избежать заторов на московских дорогах, которые раньше образовывались из-за тяжелой спецтехники.