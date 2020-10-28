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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581972155.html
Калининградские медики получили первую партию вакцины от COVID-19
Первые дозы вакцины от коронавируса в Калининградской области получили несколько десятков врачей, работающих с пациентами с COVID-19 в так называемых "красных... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:55
2020-10-28T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
калининградская область
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Первые дозы вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> получили несколько десятков врачей, работающих с пациентами с COVID-19 в так называемых "красных зонах", сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.В конце сентября главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщила, что в регион поступила первая пробная партия вакцины от коронавируса (42 дозы) для отработки вопросов ее маршрутизации. Прививать ею жителей не планировали до поступления товарной партии вакцины.По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 28 октября в Калининградской области с населением чуть больше одного миллиона жителей на COVID-19 обследовано 278 тысяч человек, выявлено 6532 случая заражения (90 за последние сутки), 4364 человека выздоровели (37 за сутки).<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область

Калининградские медики получили первую партию вакцины от COVID-19

17:55 28.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости. Первые дозы вакцины от коронавируса в Калининградской области получили несколько десятков врачей, работающих с пациентами с COVID-19 в так называемых "красных зонах", сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
"Вакцину люди начали получать, те, у которых есть показания. Сегодня это в основном медработники "красной зоны", - сказал Кравченко, отметив, что вакцину получили несколько десятков человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В конце сентября главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщила, что в регион поступила первая пробная партия вакцины от коронавируса (42 дозы) для отработки вопросов ее маршрутизации. Прививать ею жителей не планировали до поступления товарной партии вакцины.
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 28 октября в Калининградской области с населением чуть больше одного миллиона жителей на COVID-19 обследовано 278 тысяч человек, выявлено 6532 случая заражения (90 за последние сутки), 4364 человека выздоровели (37 за сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
 
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