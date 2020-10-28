https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581972155.html

Калининградские медики получили первую партию вакцины от COVID-19

Первые дозы вакцины от коронавируса в Калининградской области получили несколько десятков врачей, работающих с пациентами с COVID-19 в так называемых "красных... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:55

2020-10-28T17:55

2020-10-28T17:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578653464_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_f4082b89387ec29639cf60e0b965d76e.jpg

<strong>КАЛИНИНГРАД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Первые дозы вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> получили несколько десятков врачей, работающих с пациентами с COVID-19 в так называемых "красных зонах", сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.В конце сентября главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщила, что в регион поступила первая пробная партия вакцины от коронавируса (42 дозы) для отработки вопросов ее маршрутизации. Прививать ею жителей не планировали до поступления товарной партии вакцины.По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 28 октября в Калининградской области с населением чуть больше одного миллиона жителей на COVID-19 обследовано 278 тысяч человек, выявлено 6532 случая заражения (90 за последние сутки), 4364 человека выздоровели (37 за сутки).<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область