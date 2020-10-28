https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581956383.html

Испытания российской вакцины в Индии планируют завершить в конце марта

Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories планирует завершить третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" к маю... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:42

2020-10-28T16:42

2020-10-28T17:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1400x0_80_0_0_c8ca4255a1a138f8f6de9e943b623cbb.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories планирует завершить третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" к маю следующего года и предоставить результаты исследования генеральному контролеру лекарственных средств Индии, сообщил исполнительный директор компании Эрез Израэль.Он отметил, что компания вскоре начнет регистрацию 100 участников для второй фазы испытания российской вакцины, а после получения разрешения на третью фазу ее испытаний наберет еще 1,4 тысячи добровольцев.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) и индийская фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html

2

россия

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-10-28T16:42 true PT3M03S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире