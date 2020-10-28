Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581956383.html
Испытания российской вакцины в Индии планируют завершить в конце марта
Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories планирует завершить третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" к маю... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:42
2020-10-28T17:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1400x0_80_0_0_c8ca4255a1a138f8f6de9e943b623cbb.jpg
<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories планирует завершить третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" к маю следующего года и предоставить результаты исследования генеральному контролеру лекарственных средств Индии, сообщил исполнительный директор компании Эрез Израэль.Он отметил, что компания вскоре начнет регистрацию 100 участников для второй фазы испытания российской вакцины, а после получения разрешения на третью фазу ее испытаний наберет еще 1,4 тысячи добровольцев.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) и индийская фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html
2
россия
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-10-28T16:42
true
PT3M03S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040600_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_12aefb75b825dec52f2fe85a853f5a88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире

Испытания российской вакцины в Индии планируют завершить в конце марта

16:42 28.10.2020 (обновлено: 17:41 28.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories планирует завершить третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" к маю следующего года и предоставить результаты исследования генеральному контролеру лекарственных средств Индии, сообщил исполнительный директор компании Эрез Израэль.

"Вторую фазу, я надеюсь, мы закончим к декабрю, что означает не только набор (добровольцев) и испытание, но и подведем результаты и, надеюсь, получим положительный ответ от властей, что мы можем продолжить… Окончание фазы 3 может быть уже в конце марта-апреле или мае", - сказал Израэль на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что компания вскоре начнет регистрацию 100 участников для второй фазы испытания российской вакцины, а после получения разрешения на третью фазу ее испытаний наберет еще 1,4 тысячи добровольцев.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники демонстрации на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00
Вакцина и обезьяны: британский фейк о "российском фейке"
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
Лента новостейМолния