https://ria.ru/20201028/unichtozhenie-1581891652.html

В Удмуртии завели дело на мужчину, отрицающего уничтожение евреев в ВОВ

Удмуртские следователи завели уголовное дело против жителя Ижевска, подозреваемого в размещении в социальной сети данных, отрицающих массовое уничтожение евреев РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:32

2020-10-28T11:32

2020-10-28T11:32

следственный комитет россии (ск рф)

ижевск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Удмуртские следователи завели уголовное дело против жителя <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>, подозреваемого в размещении в социальной сети данных, отрицающих массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК.По данным следствия, в 2019 году подозреваемый разместил в одной из соцсетей материалы, отрицающие преследование и массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, а также одобряющие насилие нацистов и мировоззрение идеологов нацизма.

ижевск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ижевск, происшествия