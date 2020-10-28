В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений
12:22 28.10.2020 (обновлено: 13:36 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова, мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", - сказала Бибикова в ходе вебинара "Единой России" в среду.
"Обещают нам, что с нового года выдача пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно", - сказала она.
В соответствии с законодательством, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%.
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