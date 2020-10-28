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В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений
С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:22
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елена бибикова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_elena-bibikova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бибикова</a>."Обещают нам, что с нового года выдача пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно", - сказала она. В соответствии с законодательством, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%.
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елена бибикова, общество

В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений

12:22 28.10.2020 (обновлено: 13:36 28.10.2020)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова, мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", - сказала Бибикова в ходе вебинара "Единой России" в среду.
"Обещают нам, что с нового года выдача пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно", - сказала она.
В соответствии с законодательством, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%.
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