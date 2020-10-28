В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений

Все, что нажито незаконным... Пенсионный фонд получит денежный конфискат Минфин предложил принять в Бюджетный кодекс примечательные поправки. А именно – перечислять в ПФР сомнительные деньги. Похоже, их будет выявлено немало. Силовики могут начать ревизию архивных дел. По крайней мере, с Сергея Фургала и Анатолия Быкова уже начали