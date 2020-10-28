https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581928613.html

В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум для бизнесменов

В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где бизнесменам расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами, сообщил глава... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:22

2020-10-28T14:22

2020-10-28T14:22

удмуртская республика

россия

фонд "росконгресс"

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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<strong>УФА, 28 окт – РИА Новости.</strong> В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где бизнесменам расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>.По его словам, 30 октября форум будет посвящен экспорту. "Это четыре онлайн-сессии о том, как выйти на рынки <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. Топ-менеджеры крупнейших компаний-экспортеров поделятся своим опытом работы за рубежом, инструментами выхода на новые рынки, торговые представители расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами. Каждый из вас сможет задать вопросы спикерам и обсудить опыт коллег", - написал Бречалов в соцсети.Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что параллельно с основной деловой программой 29 октября пройдет форум "Мой start-up" для студентов. На нем известные музыканты, блогеры, предприниматели и спортсмены поделятся секретами популярности и расскажут, как сделать первый шаг к своей мечте.В этот же день власти региона планируют подписание трех соглашений: с <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Roskongress_2/" target="_blank" data-auto="true">Фондом "Росконгресс"</a>, ООО "Хермит Рус" (дочернее предприятие Hermith GmbH, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>) и ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ".

https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html

https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "росконгресс", александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика