Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581928613.html
В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум для бизнесменов
В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где бизнесменам расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами, сообщил глава... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:22
2020-10-28T14:22
удмуртская республика
россия
фонд "росконгресс"
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
<strong>УФА, 28 окт – РИА Новости.</strong> В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где бизнесменам расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>.По его словам, 30 октября форум будет посвящен экспорту. "Это четыре онлайн-сессии о том, как выйти на рынки <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. Топ-менеджеры крупнейших компаний-экспортеров поделятся своим опытом работы за рубежом, инструментами выхода на новые рынки, торговые представители расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами. Каждый из вас сможет задать вопросы спикерам и обсудить опыт коллег", - написал Бречалов в соцсети.Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что параллельно с основной деловой программой 29 октября пройдет форум "Мой start-up" для студентов. На нем известные музыканты, блогеры, предприниматели и спортсмены поделятся секретами популярности и расскажут, как сделать первый шаг к своей мечте.В этот же день власти региона планируют подписание трех соглашений: с <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Roskongress_2/" target="_blank" data-auto="true">Фондом "Росконгресс"</a>, ООО "Хермит Рус" (дочернее предприятие Hermith GmbH, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>) и ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ".
https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html
https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a664781eb7a62751c30e3b365acb224a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд "росконгресс", александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика

В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум для бизнесменов

14:22 28.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Читать ria.ru в
УФА, 28 окт – РИА Новости. В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где бизнесменам расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами, сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Главный предпринимательский форум республики "Сделано в Удмуртии" состоится 29 и 30 октября. В первый день на площадке выступят спикеры федерального уровня, известные предприниматели, маркетологи, бизнес-тренеры. Они расскажут все о продажах, мотивации, эффективности, и грамотной упаковке", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".

Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:51Удмуртская Республика
Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села
По его словам, 30 октября форум будет посвящен экспорту. "Это четыре онлайн-сессии о том, как выйти на рынки Азии, Европы, СНГ. Топ-менеджеры крупнейших компаний-экспортеров поделятся своим опытом работы за рубежом, инструментами выхода на новые рынки, торговые представители расскажут о тонкостях работы с западными и восточными странами. Каждый из вас сможет задать вопросы спикерам и обсудить опыт коллег", - написал Бречалов в соцсети.
Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что параллельно с основной деловой программой 29 октября пройдет форум "Мой start-up" для студентов. На нем известные музыканты, блогеры, предприниматели и спортсмены поделятся секретами популярности и расскажут, как сделать первый шаг к своей мечте.
В этот же день власти региона планируют подписание трех соглашений: с Фондом "Росконгресс", ООО "Хермит Рус" (дочернее предприятие Hermith GmbH, Германия) и ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:04Удмуртская Республика
Более тысячи семей Удмуртии получили льготный кредит по сельской ипотеке
 
Обсудить0
Удмуртская РеспубликаРоссияФонд "Росконгресс"Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния