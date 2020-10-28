https://ria.ru/20201028/trump-1581854800.html

"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа

Первая леди США Меланья Трамп впервые с начала предвыборной кампании своего супруга Дональда Трампа выступила в его поддержку, сказав, что "он боец" и его нужно РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:18

2020-10-28T00:18

2020-10-28T00:18

выборы президента сша — 2020

коронавирус covid-19

меланья трамп

дональд трамп

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Первая леди США <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> впервые с начала предвыборной кампании своего супруга <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> выступила в его поддержку, сказав, что "он боец" и его нужно оставить в Белом доме еще на четыре года.Она начала выступление со слов благодарности за поддержку, которую чувствовала во время недавней болезни коронавирусом. "Мы знаем, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> преодолеет эту неожиданную проблему", - сказала Трамп, которая практически не отрываясь читала текст своего послания с телесуфлера. Однако, когда во время перечисления ею достоинств супруга, кто-то из зала выкрикнул: "еще и красавчик", она улыбнулась и уже без подсказки отреагировала: "Я согласна". Меланья, выбравшая для мероприятия зеленый пиджак в стиле милитари, также рассказала, что ее супруг "видит потенциал в каждом, независимо от пола, расы, сексуальной принадлежности... у него потрясающее чувство юмора и Дональд любит помогать людям".Говоря о своем супруге, Меланья Трамп отметила, что "впервые в истории люди через социальные сети слышат непосредственно от своего президента (то, что он хочет до них донести). Я не всегда согласна тем, что он говорит, но для него важно говорить с людьми, которым он служит", - сказала первая леди США.Меланья Трамп выступила в расположенном в 80 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Philadelphia/" target="_blank" data-auto="true">Филадельфии</a> городке Этглен, где проживают лишь 1,4 тысячи человек. Штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> считается одним из решающих на предстоящих выборах, поэтому Трамп выступил в нем накануне, супруга приехала днем позже.Первая леди обратилась к сторонникам Трампа в историческом охотничьем домике с деревянными балками и кирпичной стеной. Помещение довольно плотно заполнено людьми, многие из которых в масках, но дистанция в 6 футов, очевидно, не соблюдается.Выступление Меланьи Трамп стало ее первым и пока единственным сольным участием в митингах в поддержку переизбрания действующего президента. Как отмечают наблюдатели, отсутствие жены действующего президента в его предвыборной гонке беспрецедентно, поскольку обычно вторые половины активно участвуют в зарабатывании очков и голосов действующим президентам. Объясняется это как личными особенностями Меланьи Трамп, которая не любит публичных выступлений, так и пандемией коронавируса. Сама первая леди только что переболела COVID-19. Хотя она должна была выступить на митинге в поддержку мужа еще на прошлой неделе, мероприятие было отменено из-за появившегося у нее кашля.

https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html

https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, вашингтон (город), сша, в мире