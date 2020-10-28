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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201028/trump-1581854800.html
"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
Первая леди США Меланья Трамп впервые с начала предвыборной кампании своего супруга Дональда Трампа выступила в его поддержку, сказав, что "он боец" и его нужно РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:18
2020-10-28T00:18
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
меланья трамп
дональд трамп
пенсильвания
филадельфия
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Первая леди США <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> впервые с начала предвыборной кампании своего супруга <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> выступила в его поддержку, сказав, что "он боец" и его нужно оставить в Белом доме еще на четыре года.Она начала выступление со слов благодарности за поддержку, которую чувствовала во время недавней болезни коронавирусом. "Мы знаем, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> преодолеет эту неожиданную проблему", - сказала Трамп, которая практически не отрываясь читала текст своего послания с телесуфлера. Однако, когда во время перечисления ею достоинств супруга, кто-то из зала выкрикнул: "еще и красавчик", она улыбнулась и уже без подсказки отреагировала: "Я согласна". Меланья, выбравшая для мероприятия зеленый пиджак в стиле милитари, также рассказала, что ее супруг "видит потенциал в каждом, независимо от пола, расы, сексуальной принадлежности... у него потрясающее чувство юмора и Дональд любит помогать людям".Говоря о своем супруге, Меланья Трамп отметила, что "впервые в истории люди через социальные сети слышат непосредственно от своего президента (то, что он хочет до них донести). Я не всегда согласна тем, что он говорит, но для него важно говорить с людьми, которым он служит", - сказала первая леди США.Меланья Трамп выступила в расположенном в 80 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Philadelphia/" target="_blank" data-auto="true">Филадельфии</a> городке Этглен, где проживают лишь 1,4 тысячи человек. Штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> считается одним из решающих на предстоящих выборах, поэтому Трамп выступил в нем накануне, супруга приехала днем позже.Первая леди обратилась к сторонникам Трампа в историческом охотничьем домике с деревянными балками и кирпичной стеной. Помещение довольно плотно заполнено людьми, многие из которых в масках, но дистанция в 6 футов, очевидно, не соблюдается.Выступление Меланьи Трамп стало ее первым и пока единственным сольным участием в митингах в поддержку переизбрания действующего президента. Как отмечают наблюдатели, отсутствие жены действующего президента в его предвыборной гонке беспрецедентно, поскольку обычно вторые половины активно участвуют в зарабатывании очков и голосов действующим президентам. Объясняется это как личными особенностями Меланьи Трамп, которая не любит публичных выступлений, так и пандемией коронавируса. Сама первая леди только что переболела COVID-19. Хотя она должна была выступить на митинге в поддержку мужа еще на прошлой неделе, мероприятие было отменено из-за появившегося у нее кашля.
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
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коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, вашингтон (город), сша, в мире

"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа

00:18 28.10.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп впервые с начала предвыборной кампании своего супруга Дональда Трампа выступила в его поддержку, сказав, что "он боец" и его нужно оставить в Белом доме еще на четыре года.
"Дональд - боец, он любит эту страну и он сражается за вас каждый день", - сказала супруга президента США на митинге в Пенсильвании.
Она начала выступление со слов благодарности за поддержку, которую чувствовала во время недавней болезни коронавирусом. "Мы знаем, что Америка преодолеет эту неожиданную проблему", - сказала Трамп, которая практически не отрываясь читала текст своего послания с телесуфлера. Однако, когда во время перечисления ею достоинств супруга, кто-то из зала выкрикнул: "еще и красавчик", она улыбнулась и уже без подсказки отреагировала: "Я согласна". Меланья, выбравшая для мероприятия зеленый пиджак в стиле милитари, также рассказала, что ее супруг "видит потенциал в каждом, независимо от пола, расы, сексуальной принадлежности... у него потрясающее чувство юмора и Дональд любит помогать людям".
Говоря о своем супруге, Меланья Трамп отметила, что "впервые в истории люди через социальные сети слышат непосредственно от своего президента (то, что он хочет до них донести). Я не всегда согласна тем, что он говорит, но для него важно говорить с людьми, которым он служит", - сказала первая леди США.
"Мы должны удержать Дональда в Белом доме, чтобы он закончил то, что он начал, и наша страна продолжала процветать", - резюмировала свое послание первая леди. Помимо коронавируса и призыва к американцам выполнять рекомендации CDC, она напомнила демократам о попытке "лже-импичмента", упрекнула Байдена в бездействии и социалистической программе, а демократов в насаждении страхов, разложении традиционных ценностей и разобщенности американцев. "наша страна - это страна надежды, а не страна страхов", - сказала Трамп.
Меланья Трамп выступила в расположенном в 80 километрах от Филадельфии городке Этглен, где проживают лишь 1,4 тысячи человек. Штат Пенсильвания считается одним из решающих на предстоящих выборах, поэтому Трамп выступил в нем накануне, супруга приехала днем позже.
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Первая леди обратилась к сторонникам Трампа в историческом охотничьем домике с деревянными балками и кирпичной стеной. Помещение довольно плотно заполнено людьми, многие из которых в масках, но дистанция в 6 футов, очевидно, не соблюдается.
Выступление Меланьи Трамп стало ее первым и пока единственным сольным участием в митингах в поддержку переизбрания действующего президента. Как отмечают наблюдатели, отсутствие жены действующего президента в его предвыборной гонке беспрецедентно, поскольку обычно вторые половины активно участвуют в зарабатывании очков и голосов действующим президентам. Объясняется это как личными особенностями Меланьи Трамп, которая не любит публичных выступлений, так и пандемией коронавируса. Сама первая леди только что переболела COVID-19. Хотя она должна была выступить на митинге в поддержку мужа еще на прошлой неделе, мероприятие было отменено из-за появившегося у нее кашля.
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Выборы президента США — 2020Коронавирус COVID-19Меланья ТрампДональд ТрампПенсильванияФиладельфияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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