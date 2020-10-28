https://ria.ru/20201028/ssha-1581917123.html

Онлайн-конференция об итогах выборов в США

5 ноября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам президентских выборов в США 3 ноября.

2020-10-28T13:35

2020-10-28T13:35

2020-10-28T13:35

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201105/952958626.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники – эксперты Института США и Канады РАН:<br></strong>- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;<br>- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;<br>- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.<br><br>О результатах голосования и о тонкостях американских выборов пойдет речь в рамках мероприятия.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы