Онлайн-конференция об итогах выборов в США
5 ноября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам президентских выборов в США 3 ноября.
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Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.
О результатах голосования и о тонкостях американских выборов пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.
О результатах голосования и о тонкостях американских выборов пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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