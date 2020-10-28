https://ria.ru/20201028/ssha-1581895097.html

Онлайн-конференция о выборах в США

3 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о президентских выборах в США.

2020-10-28T11:48

2020-10-28T11:48

2020-10-28T11:48

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201103/952958311.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;<br>- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;<br>- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.<br><br>К дискуссии приглашен:<br>- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.<br><br>3 ноября в США официально пройдут президентские выборы, хотя голосование началось еще задолго до этого дня. Американские избиратели решают, останется ли действующий президент республиканец Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года или уступит президентское кресло кандидату от Демократической партии Джо Байдену. <br>Как по состоянию на 3 ноября обстоят дела у кандидатов в целом по стране? В каких штатах может решиться судьба выборов? Как коронавирус меняет рейтинги политиков? Можно ли доверять существующим на настоящий момент опросам? Чем запомнится предвыборная кампания в США 2020 года?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы