Онлайн-конференция о выборах в США
3 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о президентских выборах в США.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К дискуссии приглашен:
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
3 ноября в США официально пройдут президентские выборы, хотя голосование началось еще задолго до этого дня. Американские избиратели решают, останется ли действующий президент республиканец Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года или уступит президентское кресло кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
Как по состоянию на 3 ноября обстоят дела у кандидатов в целом по стране? В каких штатах может решиться судьба выборов? Как коронавирус меняет рейтинги политиков? Можно ли доверять существующим на настоящий момент опросам? Чем запомнится предвыборная кампания в США 2020 года?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К дискуссии приглашен:
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
3 ноября в США официально пройдут президентские выборы, хотя голосование началось еще задолго до этого дня. Американские избиратели решают, останется ли действующий президент республиканец Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года или уступит президентское кресло кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
Как по состоянию на 3 ноября обстоят дела у кандидатов в целом по стране? В каких штатах может решиться судьба выборов? Как коронавирус меняет рейтинги политиков? Можно ли доверять существующим на настоящий момент опросам? Чем запомнится предвыборная кампания в США 2020 года?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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