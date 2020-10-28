https://ria.ru/20201028/soveschanie-1581924070.html
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, главной темой которого является организация помощи детям с тяжелыми и редкими... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:07
2020-10-28T14:07
2020-10-28T14:07
михаил мишустин
владимир путин
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, главной темой которого является организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин докладывает о едином плане национальных целей.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Совещание Путина с членами правительства
LIVE: Совещание Путина с членами правительства
2020-10-28T14:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, политика, видео
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, главной темой которого является организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.
2020-10-28T14:07
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