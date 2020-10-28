https://ria.ru/20201028/soveschanie-1581924070.html

Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, главной темой которого является организация помощи детям с тяжелыми и редкими... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:07

2020-10-28T14:07

2020-10-28T14:07

михаил мишустин

владимир путин

политика

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, главной темой которого является организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин докладывает о едином плане национальных целей.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, политика, видео