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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201028/skoraya-1581953077.html
Скорая помощь Подмосковья получила еще 28 машин для срочных выездов
Скорая помощь Московской области при поддержке Минпромторга получила еще 28 машин для срочных выездов. В них установлена техника, необходимая для экстренных... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:23
2020-10-28T16:23
новости подмосковья
светлана стригункова
министерство инвестиций и инноваций московской области
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Скорая помощь Московской области при поддержке Минпромторга получила еще 28 машин для срочных выездов. В них установлена техника, необходимая для экстренных осмотров, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskovnaja-skoraja-pomosch/" target="_blank">"360"</a>.Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что автомобили уже поступили на 13 подстанций. В их числе учреждения таких населенных пунктов, как Сергиев Посад, Видное, Раменское, Люберцы и других. По словам министра, из-за распространения COVID-19 ощутимо увеличилось число вызовов врачей."На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В день на Московскую областную станцию скорой помощи поступает около 10 тысяч вызовов", – подчеркнула Стригункова.Для сравнения она привела показатели августа, когда принимали по 6,5 тысячи звонков.В настоящий момент Московская областная станция скорой помощи является одной из крупнейших в стране. Каждый день по вызовам выезжают свыше 50 бригад.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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светлана стригункова , министерство инвестиций и инноваций московской области, московская область (подмосковье)

Скорая помощь Подмосковья получила еще 28 машин для срочных выездов

16:23 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники и автомобили скорой помощи на территории больницы
Медицинские работники и автомобили скорой помощи на территории больницы - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Скорая помощь Московской области при поддержке Минпромторга получила еще 28 машин для срочных выездов. В них установлена техника, необходимая для экстренных осмотров, сообщил телеканал "360".
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что автомобили уже поступили на 13 подстанций. В их числе учреждения таких населенных пунктов, как Сергиев Посад, Видное, Раменское, Люберцы и других. По словам министра, из-за распространения COVID-19 ощутимо увеличилось число вызовов врачей.
"На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В день на Московскую областную станцию скорой помощи поступает около 10 тысяч вызовов", – подчеркнула Стригункова.
Для сравнения она привела показатели августа, когда принимали по 6,5 тысячи звонков.
В настоящий момент Московская областная станция скорой помощи является одной из крупнейших в стране. Каждый день по вызовам выезжают свыше 50 бригад.
 
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМинистерство инвестиций и инноваций Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
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