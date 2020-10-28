https://ria.ru/20201028/skoraya-1581953077.html

Скорая помощь Подмосковья получила еще 28 машин для срочных выездов

Скорая помощь Московской области при поддержке Минпромторга получила еще 28 машин для срочных выездов. В них установлена техника, необходимая для экстренных... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:23

2020-10-28T16:23

2020-10-28T16:23

новости подмосковья

светлана стригункова

министерство инвестиций и инноваций московской области

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581952768_0:255:3068:1981_1400x0_80_0_0_a719b6c75b196abe03534d447bee24dc.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Скорая помощь Московской области при поддержке Минпромторга получила еще 28 машин для срочных выездов. В них установлена техника, необходимая для экстренных осмотров, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskovnaja-skoraja-pomosch/" target="_blank">"360"</a>.Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что автомобили уже поступили на 13 подстанций. В их числе учреждения таких населенных пунктов, как Сергиев Посад, Видное, Раменское, Люберцы и других. По словам министра, из-за распространения COVID-19 ощутимо увеличилось число вызовов врачей."На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В день на Московскую областную станцию скорой помощи поступает около 10 тысяч вызовов", – подчеркнула Стригункова.Для сравнения она привела показатели августа, когда принимали по 6,5 тысячи звонков.В настоящий момент Московская областная станция скорой помощи является одной из крупнейших в стране. Каждый день по вызовам выезжают свыше 50 бригад.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , министерство инвестиций и инноваций московской области, московская область (подмосковье)