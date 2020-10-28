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https://ria.ru/20201028/semya-1581787547.html
Пять правил помогут наладить отношения с родственниками разных поколений
Наладить сложные отношения с семьей возможно, если следовать пяти правилам, которые проекту "Хорошие новости" подготовила специалист Московской службы... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:00
2020-10-28T10:52
хорошие новости
департамент труда и соцзащиты москвы
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Наладить сложные отношения с семьей возможно, если следовать пяти правилам, которые проекту "Хорошие новости" подготовила специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина.Внимание к тем, кто с намиПо словам Игониной, при всей важности материальных благ их нельзя сравнить с душевным комфортом в кругу семьи. Работа и ежедневные хлопоты отнимают много времени, поэтому зачастую человек откладывает общение с близкими.Память о тех, кого уже нетПсихолог также посоветовала младшему поколению больше разговаривать со своими бабушками и дедушками — спрашивать их об истории своей семьи, интересоваться прошлым."Судьбы предков уникальны и изобилуют массой удивительных фактов, имеющих прямое отношение к нам и истории нашего происхождения. А сколько всего потрясающего могут поведать наши родители! Парадокс в том, что пока живо старшее поколение, младшему как будто не до расспросов — ни про то, как дедушка воевал, ни про то, как бабушка печет свои фирменные пироги. И только позже понимаешь и о многом жалеешь", — поделилась Игонина.Она также добавила, что в дальнейшем это может помочь детям определиться со своим будущим.ВзаимоуважениеОбычно если речь заходит об уважении, чаще всего оно относится к пожилым и родителям. А между тем такие отношения должны соблюдаться и между братьями и сестрами, и в отношении даже самых маленьких детей."Давно считаются прописными истинами запрет на критику одного поколения другим в присутствии третьего, например отчитывание бабушки мамой, повышенный тон в доме и выяснение отношений родителей при ребенке. Важно помнить, что проявление несдержанности и грубости в чей-то адрес как бы дает позволение остальным домочадцам вести себя таким же образом", — сказала психолог.Она также добавила, что быстрее всего это перенимают дети, практически автоматом решая, что если папа перечит дедушке, то и они могут. Кроме того, здесь есть и другая сторона — регулярное проявление дерзости в адрес ребенка чревато привыканием и, как следствие, пожизненной потребностью в поисках тех, кто будет обращаться с ним именно так.Соблюдение традицийВ каждой семье есть свои привычки, обычаи, ритуалы или заведенные порядки. Существование традиций, которые чтут несколько поколений, помогает сохранить ощущение принадлежности к роду."Их можно видоизменять, адаптировать под современные условия жизни, а то и вовсе самим придумывать. Так, традиция всей семьей встречать Новый год есть у многих, а вот приготовление главой семьи, далекого от кухонной стряпни, вкуснейшего салата раз в год будет безусловной изюминкой торжества", — поделилась Игонина.Выражение благодарностиПоследнее, но не менее важное правило — выражение благодарности.Тем не менее именно благодаря им у человека есть возможность быть счастливым, ведь это они подарили нам жизнь, а также и шансы сделать ее такой, какой хочется."Наверное, любой человек склонен к предъявлению претензий тем, кого считает ответственным за неудачи, особенно в моменты, когда тяжело и безнадежно. А вот признательность за то, что обычно считается само собой разумеющимся, выказывается гораздо реже. А вдруг именно многократно адресованные старшему поколению спасибо и помогут наконец обрадоваться тому, за что по-настоящему стоит благодарить?" — заключила психолог.
https://ria.ru/20201023/psikholog-1581024778.html
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департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости

Пять правил помогут наладить отношения с родственниками разных поколений

08:00 28.10.2020 (обновлено: 10:52 28.10.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Наладить сложные отношения с семьей возможно, если следовать пяти правилам, которые проекту "Хорошие новости" подготовила специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина.

Внимание к тем, кто с нами

По словам Игониной, при всей важности материальных благ их нельзя сравнить с душевным комфортом в кругу семьи. Работа и ежедневные хлопоты отнимают много времени, поэтому зачастую человек откладывает общение с близкими.

"Нам некогда позвонить, пообщаться, зайти, обратить внимание, расспросить, поиграть, погулять, попить чаю, позаботиться и посмотреть в глаза самым дорогим на свете людям. Просто представьте, что действительно заслуживает большего внимания, а что — суета", — рассказала она.

Память о тех, кого уже нет

Психолог также посоветовала младшему поколению больше разговаривать со своими бабушками и дедушками — спрашивать их об истории своей семьи, интересоваться прошлым.
"Судьбы предков уникальны и изобилуют массой удивительных фактов, имеющих прямое отношение к нам и истории нашего происхождения. А сколько всего потрясающего могут поведать наши родители! Парадокс в том, что пока живо старшее поколение, младшему как будто не до расспросов — ни про то, как дедушка воевал, ни про то, как бабушка печет свои фирменные пироги. И только позже понимаешь и о многом жалеешь", — поделилась Игонина.
Она также добавила, что в дальнейшем это может помочь детям определиться со своим будущим.

"Расспрашивайте, интересуйтесь, уточняйте, записывайте и сохраняйте, передавая семейный архив своим детям. Возможно, подростку в настоящий момент неинтересно, что у прадеда было стадо в сотню коров. А вот упоминание о том, что трудолюбием и любовью к животным сын пошел в Леонида Григорьевича, в определенный момент жизни может стать прекрасным толчком к поиску предназначения", — сказала психолог.

Взаимоуважение

Обычно если речь заходит об уважении, чаще всего оно относится к пожилым и родителям. А между тем такие отношения должны соблюдаться и между братьями и сестрами, и в отношении даже самых маленьких детей.
"Давно считаются прописными истинами запрет на критику одного поколения другим в присутствии третьего, например отчитывание бабушки мамой, повышенный тон в доме и выяснение отношений родителей при ребенке. Важно помнить, что проявление несдержанности и грубости в чей-то адрес как бы дает позволение остальным домочадцам вести себя таким же образом", — сказала психолог.
Она также добавила, что быстрее всего это перенимают дети, практически автоматом решая, что если папа перечит дедушке, то и они могут. Кроме того, здесь есть и другая сторона — регулярное проявление дерзости в адрес ребенка чревато привыканием и, как следствие, пожизненной потребностью в поисках тех, кто будет обращаться с ним именно так.
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Соблюдение традиций

В каждой семье есть свои привычки, обычаи, ритуалы или заведенные порядки. Существование традиций, которые чтут несколько поколений, помогает сохранить ощущение принадлежности к роду.
"Их можно видоизменять, адаптировать под современные условия жизни, а то и вовсе самим придумывать. Так, традиция всей семьей встречать Новый год есть у многих, а вот приготовление главой семьи, далекого от кухонной стряпни, вкуснейшего салата раз в год будет безусловной изюминкой торжества", — поделилась Игонина.

Выражение благодарности

Последнее, но не менее важное правило — выражение благодарности.

"Кому не знакома фраза о том, что все мы родом из детства? Однако в последнее время в нее все чаще вкладывается своеобразный смысл: мол, у меня полно проблем, потому что меня неправильно воспитывали. И в попытках оправдать свою инертность зачастую практически вычеркивается из сознания сделанное родителями, бабушками, дедушками и всеми предыдущими поколениями", — сказала психолог.

Тем не менее именно благодаря им у человека есть возможность быть счастливым, ведь это они подарили нам жизнь, а также и шансы сделать ее такой, какой хочется.
"Наверное, любой человек склонен к предъявлению претензий тем, кого считает ответственным за неудачи, особенно в моменты, когда тяжело и безнадежно. А вот признательность за то, что обычно считается само собой разумеющимся, выказывается гораздо реже. А вдруг именно многократно адресованные старшему поколению спасибо и помогут наконец обрадоваться тому, за что по-настоящему стоит благодарить?" — заключила психолог.
 
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