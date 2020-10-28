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https://ria.ru/20201028/sechenovskiy-1581930180.html
Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID
Сеченовский медуниверситет будет проводить с проблемными регионами консультации медперсонала по тактике лечения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:26
2020-10-28T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сеченовский медуниверситет будет проводить с проблемными регионами консультации медперсонала по тактике лечения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> в ходе совещания президента с кабмином.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, первый мгму имени сеченова, общество

Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID

14:26 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сеченовский медуниверситет будет проводить с проблемными регионами консультации медперсонала по тактике лечения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с кабмином.
"Сегодня мы договорились с Первым медом, Сеченовским университетом на постоянной основе, практически в режиме через день на каждой неделе будут проводиться консультации для медицинского персонала с точки зрения обучения и консультирование по тактике оказания медицинской помощи",- сказал Голикова.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
 
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