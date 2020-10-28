Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID

"Сегодня мы договорились с Первым медом, Сеченовским университетом на постоянной основе, практически в режиме через день на каждой неделе будут проводиться консультации для медицинского персонала с точки зрения обучения и консультирование по тактике оказания медицинской помощи",- сказал Голикова.