https://ria.ru/20201028/sechenovskiy-1581930180.html
Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID
Сеченовский медуниверситет будет проводить с проблемными регионами консультации медперсонала по тактике лечения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:26
2020-10-28T14:26
2020-10-28T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сеченовский медуниверситет будет проводить с проблемными регионами консультации медперсонала по тактике лечения коронавируса, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> в ходе совещания президента с кабмином.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, первый мгму имени сеченова, общество