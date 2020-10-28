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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html
Названы защищающие от коронавируса продукты
Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:10
2020-10-28T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
витамины
иммунитет
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газетой</a>" рассказала, что противостоять <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество <a href="https://ria.ru/keyword_vitaminy/" target="_blank">витаминов</a> и минералов, укрепляющих <a href="https://ria.ru/keyword_immunitet/" target="_blank">иммунитет</a>.Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub> и В<sub>12</sub>, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний. Кроме того, он поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания — это снижает вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции.Витамином D богаты печень трески, а также яичный желток, рыба и сливочное масло. Ежедневное употребление 10-15 граммов печени трески в день способно покрыть суточную потребность в витаминах A и D. По словам Бурляевой, эффективным в защите организма человека от инфекций признан и витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле, две столовые ложки которого также полностью удовлетворяют суточную потребность человека в этом витамине. Врач напомнила и о важности витамина C в иммуномодулировании: она посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в печени и твороге. Однако "скорректировать" насыщение организма витаминами и минералами посредством одного питания трудно, поэтому диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов. Кроме того, она призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов. "Оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с новой коронавирусной инфекцией", — подытожила Бурляева.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/covid-1581859178.html
Вирус убивает коньяк. Регулярно употребляю и не болею.
104
Коньяк, как и любой спирт, подавляет иммунную защиту от вирусов и раковых клеток. Вижу рекламу алкоголя или терроризм по отношению к гражданам России в письменах о коньяке и вирусах.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, витамины, иммунитет, общество

Названы защищающие от коронавируса продукты

10:10 28.10.2020 (обновлено: 12:05 28.10.2020)
 
© Fotolia / sujadnЯйцо
Яйцо - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Fotolia / sujadn
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой" рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет.
Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.
Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний. Кроме того, он поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания — это снижает вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции.
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Витамином D богаты печень трески, а также яичный желток, рыба и сливочное масло. Ежедневное употребление 10-15 граммов печени трески в день способно покрыть суточную потребность в витаминах A и D.
По словам Бурляевой, эффективным в защите организма человека от инфекций признан и витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле, две столовые ложки которого также полностью удовлетворяют суточную потребность человека в этом витамине. Врач напомнила и о важности витамина C в иммуномодулировании: она посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с селеном является важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в печени и твороге.
Однако "скорректировать" насыщение организма витаминами и минералами посредством одного питания трудно, поэтому диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов. Кроме того, она призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов.
"Оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с новой коронавирусной инфекцией", — подытожила Бурляева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19витаминыиммунитетОбщество
 
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