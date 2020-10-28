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Шоубиз
https://ria.ru/20201028/priluchnyy-1581935359.html
Прилучный расстался со звездой "Папиных дочек", сообщили СМИ
Актер Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович и хочет вернуться к своей бывшей жене Агате Муцениеце, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:50
2020-10-28T15:00
шоубиз
россия
агата муцениеце
павел прилучный
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_pavel-priluchnyy/" target="_blank" data-auto="true">Павел Прилучный</a> расстался с Мирославой Карпович и хочет вернуться к своей бывшей жене <a href="http://ria.ru/person_agata-mutsenietse/" target="_blank" data-auto="true">Агате Муцениеце</a>, сообщила <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой неназванных на друзей артиста.Как утверждается в статье, причиной расставания стало давление на Прилучного со стороны артистки и ее матери, которые якобы настаивали на свадьбе. Сами артисты эту информацию не комментировали.Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.В апреле актриса обвинила экс-супруга в насилии, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.
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Новости
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россия, агата муцениеце, павел прилучный

Прилучный расстался со звездой "Папиных дочек", сообщили СМИ

14:50 28.10.2020 (обновлено: 15:00 28.10.2020)
 
© Фото : предоставлено Megogo StudiosНа съемках фильма "Тень звезды"
На съемках фильма Тень звезды - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : предоставлено Megogo Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актер Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович и хочет вернуться к своей бывшей жене Агате Муцениеце, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой неназванных на друзей артиста.
Как утверждается в статье, причиной расставания стало давление на Прилучного со стороны артистки и ее матери, которые якобы настаивали на свадьбе. Сами артисты эту информацию не комментировали.
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:08Культура
Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного
Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.
В апреле актриса обвинила экс-супруга в насилии, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.
 
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ШоубизРоссияАгата МуцениецеПавел Прилучный
 
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