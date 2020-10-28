https://ria.ru/20201028/priluchnyy-1581935359.html
Прилучный расстался со звездой "Папиных дочек", сообщили СМИ
Актер Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович и хочет вернуться к своей бывшей жене Агате Муцениеце, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:50
2020-10-28T14:50
2020-10-28T15:00
шоубиз
россия
агата муцениеце
павел прилучный
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_pavel-priluchnyy/" target="_blank" data-auto="true">Павел Прилучный</a> расстался с Мирославой Карпович и хочет вернуться к своей бывшей жене <a href="http://ria.ru/person_agata-mutsenietse/" target="_blank" data-auto="true">Агате Муцениеце</a>, сообщила <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой неназванных на друзей артиста.Как утверждается в статье, причиной расставания стало давление на Прилучного со стороны артистки и ее матери, которые якобы настаивали на свадьбе. Сами артисты эту информацию не комментировали.Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.В апреле актриса обвинила экс-супруга в насилии, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.
https://ria.ru/20200915/grubo-1577273319.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агата муцениеце, павел прилучный