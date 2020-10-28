Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева
14:40 28.10.2020 (обновлено: 16:03 28.10.2020)
29 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерия ФАДЕЕВА, посвященную вопросам соблюдения прав человека в условиях распространения COVID-19.
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В рамках мероприятия речь пойдет о соблюдении трудовых прав, проблемах дистанционного образования, поддержке НКО и наиболее уязвимых граждан России. Какие сложности возникли при ускоренной цифровизации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? Как их преодолеть?
Также в мероприятии примут участие член СПЧ Татьяна МЕРЗЛЯКОВА и эксперт СПЧ Игорь АШМАНОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет о соблюдении трудовых прав, проблемах дистанционного образования, поддержке НКО и наиболее уязвимых граждан России. Какие сложности возникли при ускоренной цифровизации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? Как их преодолеть?
Также в мероприятии примут участие член СПЧ Татьяна МЕРЗЛЯКОВА и эксперт СПЧ Игорь АШМАНОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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