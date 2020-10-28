https://ria.ru/20201028/prava-cheloveka-1581932993.html

Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева

29 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерия ФАДЕЕВА, посвященную вопросам соблюдения прав человека в условиях распространения COVID-19.

2020-10-28T14:40

2020-10-28T14:40

2020-10-28T16:03

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952958920.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>В рамках мероприятия речь пойдет о соблюдении трудовых прав, проблемах дистанционного образования, поддержке НКО и наиболее уязвимых граждан России. Какие сложности возникли при ускоренной цифровизации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? Как их преодолеть?<br>Также в мероприятии примут участие член СПЧ Татьяна МЕРЗЛЯКОВА и эксперт СПЧ Игорь АШМАНОВ.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы