https://ria.ru/20201028/porno-1581938930.html

Житель Сахалина снимал порно с дочерью и выкладывал в интернет

Житель Сахалина предстанет перед судом за то, что три года совершал сексуальные преступления над своей малолетней дочерью, снимал с ней порно и выкладывал в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:06

2020-10-28T15:06

2020-10-28T16:08

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалина</a> предстанет перед судом за то, что три года совершал сексуальные преступления над своей малолетней дочерью, снимал с ней порно и выкладывал в интернет, установлено более 160 эпизодов, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по декабрь 2019 года совершал сексуальные преступления над своей дочерью 2006 года рождения. Все свои действия он снимал на смартфон и планшет, после чего выкладывал на файлообменном ресурсе в интернете, предоставив возможность просмотра и копирования другим лицам.Кроме того, установлен факт переписки с 12-летней местной жительницей на тему сексуальных отношений.

https://ria.ru/20200818/1575940440.html

https://ria.ru/20200906/pedagog-1576849183.html

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сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия