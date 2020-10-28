Рябков осудил попытки политизировать тему СOVID-19
14:50 28.10.2020 (обновлено: 15:56 28.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший прием, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Стремительное распространение коронавируса за считанные месяцы изменило привычный уклад жизни. Проверку на прочность проходят глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Нам еще только предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к их преодолению. "Коронакризис" красноречиво показал взаимозависимость государств и трансграничный характер современных угроз. Подтвердился тезис о том, что вызовы носят комплексный характер", - заявил Рябков в ходе видеообращения на Деловом форуме БРИКС, Москва.
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Он напомнил, что и так неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура ухудшилась из-за последствий пандемии: мировая экономика вошла в состояние рецессии, происходит снижение глобального ВВП, продолжается существенное падение объемов международной торговли, инвестиций, спроса на ключевые статьи экспорта, наблюдается разрыв глобальных цепочек поставок, финансовые рынки находятся в фазе постоянной турбулентности.
"И это далеко не полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня и с тем, что нас ждет уже в обозримой перспективе. Кризисные явления в хозяйственной, торгово-экономической сферах могут спровоцировать увеличение конфликтного потенциала в мировых делах, нанести серьезный ущерб международному сотрудничеству, усугубить дефицит доверия. Наша общая задача – предотвратить самые негативные сценарии. На этом неблагоприятном фоне наблюдается желание политизировать тему вируса COVID-19. Полагаем, что это наихудший прием в то время, когда, напротив, требуется консолидация в отражении текущих угроз", - отметил Рябков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.