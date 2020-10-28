https://ria.ru/20201028/politizatsiya-1581935225.html

Рябков осудил попытки политизировать тему СOVID-19

"Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:50

2020-10-28T14:50

2020-10-28T15:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

брикс

сергей рябков

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> "Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший прием, заявил в среду замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Стремительное распространение коронавируса за считанные месяцы изменило привычный уклад жизни. Проверку на прочность проходят глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Нам еще только предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к их преодолению. "Коронакризис" красноречиво показал взаимозависимость государств и трансграничный характер современных угроз. Подтвердился тезис о том, что вызовы носят комплексный характер", - заявил Рябков в ходе видеообращения на Деловом форуме <a href="https://ria.ru/organization_BRIKS" target="_blank">БРИКС</a>, Москва.Он напомнил, что и так неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура ухудшилась из-за последствий пандемии: мировая экономика вошла в состояние рецессии, происходит снижение глобального ВВП, продолжается существенное падение объемов международной торговли, инвестиций, спроса на ключевые статьи экспорта, наблюдается разрыв глобальных цепочек поставок, финансовые рынки находятся в фазе постоянной турбулентности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581924383.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брикс, сергей рябков, москва, экономика