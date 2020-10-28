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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/politizatsiya-1581935225.html
Рябков осудил попытки политизировать тему СOVID-19
"Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:50
2020-10-28T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
брикс
сергей рябков
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> "Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший прием, заявил в среду замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Стремительное распространение коронавируса за считанные месяцы изменило привычный уклад жизни. Проверку на прочность проходят глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Нам еще только предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к их преодолению. "Коронакризис" красноречиво показал взаимозависимость государств и трансграничный характер современных угроз. Подтвердился тезис о том, что вызовы носят комплексный характер", - заявил Рябков в ходе видеообращения на Деловом форуме <a href="https://ria.ru/organization_BRIKS" target="_blank">БРИКС</a>, Москва.Он напомнил, что и так неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура ухудшилась из-за последствий пандемии: мировая экономика вошла в состояние рецессии, происходит снижение глобального ВВП, продолжается существенное падение объемов международной торговли, инвестиций, спроса на ключевые статьи экспорта, наблюдается разрыв глобальных цепочек поставок, финансовые рынки находятся в фазе постоянной турбулентности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581924383.html
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коронавирус covid-19, брикс, сергей рябков, москва, экономика

Рябков осудил попытки политизировать тему СOVID-19

14:50 28.10.2020 (обновлено: 15:56 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Коронакризис" наглядно показал взаимосвязанность государств и трансграничность угроз, в этих условиях стремление политизировать тему COVID-19 - это наихудший прием, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Стремительное распространение коронавируса за считанные месяцы изменило привычный уклад жизни. Проверку на прочность проходят глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Нам еще только предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к их преодолению. "Коронакризис" красноречиво показал взаимозависимость государств и трансграничный характер современных угроз. Подтвердился тезис о том, что вызовы носят комплексный характер", - заявил Рябков в ходе видеообращения на Деловом форуме БРИКС, Москва.
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Он напомнил, что и так неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура ухудшилась из-за последствий пандемии: мировая экономика вошла в состояние рецессии, происходит снижение глобального ВВП, продолжается существенное падение объемов международной торговли, инвестиций, спроса на ключевые статьи экспорта, наблюдается разрыв глобальных цепочек поставок, финансовые рынки находятся в фазе постоянной турбулентности.

"И это далеко не полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня и с тем, что нас ждет уже в обозримой перспективе. Кризисные явления в хозяйственной, торгово-экономической сферах могут спровоцировать увеличение конфликтного потенциала в мировых делах, нанести серьезный ущерб международному сотрудничеству, усугубить дефицит доверия. Наша общая задача – предотвратить самые негативные сценарии. На этом неблагоприятном фоне наблюдается желание политизировать тему вируса COVID-19. Полагаем, что это наихудший прием в то время, когда, напротив, требуется консолидация в отражении текущих угроз", - отметил Рябков.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БРИКССергей РябковМоскваЭкономика
 
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