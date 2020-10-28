Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/pogoda-1581864758.html
Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду
В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:54
2020-10-28T09:10
елена волосюк
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001866_0:407:2917:2048_1400x0_80_0_0_9fce54aed928c51034b48738720bcdfd.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <u><a href="http://www.fobos.tv/">"Фобос"</a></u> Елена Волосюк.Температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше нормы.Ветер будет дуть с юга, его скорость составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление колеблется незначительно и тоже остается повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20201013/pogoda-1579508049.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001866_307:554:2299:2048_1400x0_80_0_0_7451fdef462412de57f28d0e337e298d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

07:54 28.10.2020 (обновлено: 09:10 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше нормы.

"Благодаря влиянию антициклона, в Москве сегодня обойдется без осадков, при переменной облачности в течение дня воздух прогреется до 10-12 градусов, в столичном регионе — до 8-13 градусов", — рассказала синоптик.

Ветер будет дуть с юга, его скорость составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление колеблется незначительно и тоже остается повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.
Лист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 06:09
Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце осени
 
Обсудить1
Елена ВолосюкПогодаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния