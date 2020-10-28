https://ria.ru/20201028/pogoda-1581864758.html
Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду
В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:54
2020-10-28T07:54
2020-10-28T09:10
елена волосюк
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <u><a href="http://www.fobos.tv/">"Фобос"</a></u> Елена Волосюк.Температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше нормы.Ветер будет дуть с юга, его скорость составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление колеблется незначительно и тоже остается повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20201013/pogoda-1579508049.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, погода, москва, общество