https://ria.ru/20201028/poezdki-1581944306.html

ЕК призвала сохранить ограничения на поездки в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает важным продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:37

2020-10-28T15:37

2020-10-28T15:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> считает важным продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса."На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС", - сказала на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.При этом она подчеркнула, что странам-членам стоит облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях.В настоящее время в ЕС действуют ограничения на поездки из третьих стран. Страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> разработали рекомендации по отмене таких ограничений и составили список стран, с которыми можно открыть границы, учитывая схожую эпидемиологическую ситуацию. В этот список на сегодняшний день входят всего девять государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире