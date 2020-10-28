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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/poezdki-1581944306.html
ЕК призвала сохранить ограничения на поездки в Евросоюз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает важным продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:37
2020-10-28T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> считает важным продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса."На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС", - сказала на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.При этом она подчеркнула, что странам-членам стоит облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях.В настоящее время в ЕС действуют ограничения на поездки из третьих стран. Страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> разработали рекомендации по отмене таких ограничений и составили список стран, с которыми можно открыть границы, учитывая схожую эпидемиологическую ситуацию. В этот список на сегодняшний день входят всего девять государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК призвала сохранить ограничения на поездки в Евросоюз

15:37 28.10.2020 (обновлено: 15:58 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает важным продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса.
"На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС", - сказала на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом она подчеркнула, что странам-членам стоит облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях.
В настоящее время в ЕС действуют ограничения на поездки из третьих стран. Страны Евросоюза разработали рекомендации по отмене таких ограничений и составили список стран, с которыми можно открыть границы, учитывая схожую эпидемиологическую ситуацию. В этот список на сегодняшний день входят всего девять государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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