https://ria.ru/20201028/ozhirenie-1581835950.html

"Правда тела". Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19

Лишний вес ведет к тяжелым осложнениям при COVID-19. По словам медиков, у пациентов с ожирением почти в 9 (!) раз выше риск летального исхода. Человек с лишним весом как будто “не интересен природе”: он годами живет в состоянии воспаления, а иммунная система ослаблена. И это касается даже тех, кто говорит, что ему “комфортно быть толстым”.

2020-10-28T12:00

2020-10-28T12:00

2020-10-28T12:07

правда тела

зухра павлова

коронавирус covid-19

подкаст

общество

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“Правда тела”. Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19 Лишний вес ведет к тяжелым осложнениям при COVID-19. По словам медиков, у пациентов с ожирением почти в 9 (!) раз выше риск летального исхода. Человек с лишним весом как будто “не интересен природе”: он годами живет в состоянии воспаления, а иммунная система ослаблена. И это касается даже тех, кто говорит, что ему “комфортно быть толстым”.

Почему у тех, кто сейчас не чувствует проблем из-за лишнего веса - в какой-то момент “шквал воспаления летит как телега с горы”? И что делать тем, кто понимает, что избавляться от жира - уже жизненно необходимо? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала <a href="https://t.me/doctorpavlova" target="_blank">“Доктор Павлова”</a>, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.<strong>02:01</strong> Жировая клетка как “ось дьявола”<strong>03:25</strong> Что происходит с организмом при столкновении с вирусом<strong>04:26</strong> Можно ли сравнить борьбу организма с жиром с отравлением алкоголем <strong>09:00</strong> “Когда у тебя лишний вес - ты неинтересен природе”. Как нас “убивает” жировая ткань, когда ее много<strong>10:18</strong> Почему у тех, кому “хорошо в его весе” - “шквал воспаления” может быть еще серьезнее<strong>12:52</strong> Как обнаружить абдоминальную форму ожирения, просто измерив талию<strong>17:06</strong> Что делать человеку с лишним весом во время пандемии <strong>21:15</strong> Стоит ли вакцинироваться при лишнем весе и ожиренииПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, зухра павлова, коронавирус covid-19, подкаст, общество